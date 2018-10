«Papà morto a Dachau, solo ora scopro la verità»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 24 Ottobre 2018, 11:00

«Ho dovuto aspettare 76 anni per conoscere la verità sulla scomparsa di mio padre. Ne avevo 14 quando partì per la guerra. Da allora io e i miei sei fratelli non abbiamo saputo più nulla». Ha le lacrime agli occhi e la voce rotta dall'emozione Caterina Napolano, 90 anni, figlia di Domenico, il militare catturato dai nazisti e ucciso a Dachau. Domenico aveva 39 anni quando partì da Marano - era il 1942 - per l'Albania, in quel periodo occupata dall'esercito italiano. Da allora il nulla. Fino a qualche giorno fa, quando il caso ha voluto che un amico di famiglia ritrovasse le sue tracce sul registro del campo di concentramento.«A lungo abbiamo sperato che tornasse da noi o che almeno qualcuno ci desse sue notizie - racconta Caterina - per anni ho provato a saperne di più. Andavo spesso a casa di un suo commilitone che aveva fatto ritorno in città, ma da lui ho avuto solo notizie frammentarie. Sospettava, però, che potesse essere stato catturato dai tedeschi che nel 1943 occuparono l'Albania». La verità su Domenico è arrivata qualche giorno fa e solo grazie all'interessamento di un dipendente del Comune di Marano. Il tecnico, Giovanni Napoli, si era recato in visita a Dachau. E lì, spulciando tra i registri del campo alla ricerca di qualche antenato, si è imbattuto nel nome di Domenico Napolano, originario proprio di Marano. Di ritorno dalla Germania, il dipendente dell'ufficio tecnicoha approfondito le ricerche. Così ha scoperto che Domenico Napolano era il nonno di un'altra dipendente dell'Ente, Antonietta Tipaldi, ufficio affari generali.