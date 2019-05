Papa a Napoli, il presidente della Municipalità: attento alle buche

Giovedì 16 Maggio 2019, 19:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Il Santo Padre stia attento alle buche di Posillipo e all'incuria del parco Virgiliano». Lo dichiara il presidente della Prima Municipalità di Napoli (Chiaia, Posillipo, San Ferdinando), Francesco de Giovanni, in vista della visita di Papa Francesco il prossimo 21 giugno a Napoli.«Abbiamo appreso che il Santo Padre Francesco, per la sua imminente visita a Napoli - dichiara de Giovanni - atterrerà con l'elicottero nel Parco Virgiliano e poi, in automobile, proseguirà per viale Virgilio, via Boccaccio e via Petrarca alla volta della Pontifica Facoltà Teologica dell'Italia meridionale. Ci sarebbe da arrossire dalla vergogna al solo pensiero di offrire al Santo Padre lo spettacolo desolante dell'incuria del Parco Virgiliano. Ancor più per i sobbalzi cui sarà sottoposto Papa Francesco percorrendo Viale Virgilio e Via Boccaccio che hanno il manto stradale devastato dalle radici affioranti e dalle buche. Suggeriamo alla Gendarmeria Vaticana di prestare molta attenzione anche alle buche lungo via Petrarca, quasi voragini, nelle quali potrebbe finire l'auto dell'autorevole ospite. Probabilmente nei prossimi giorni assisteremo alla solita imbellettata dei luoghi interessati che, puntualmente, saranno abbandonati di nuovo alla partenza di Papa Francesco», conclude de Giovanni.