Parata horror in via Toledo, 150 zombie invadono Napoli

Sabato 8 Giugno 2019, 18:40 - Ultimo aggiornamento: 08-06-2019 18:53

Gli zombie hanno invaso la città. Non è il titolo di un film horror anni '80, ma la pacifica invasione di circa 150 figuranti che hanno sfilato oggi pomeriggio a via Toledo. Una parata promozionale, quella organizzata dalla Cooperativa Mestieri del Teatro in collaborazione con la Compagnia Crasc, che aveva lo scopo di pubblicizzare il Napoli Horror Festival che si terrà a settembre nell'ex area Nato di Bagnoli. Gli zombie - venuti da tutta l'area metropolitana della città - si sono dati appuntamento alla galleria Umberto e hanno sfilato lungo via Toledo fino a raggiungere largo Berlinguer. Da li i morti viventi sono ritonati indietro, raggiungendo di nuovo il punto di partenza.La parata è durata circa un'ora ma è bastata a mettere in subbuglio la principale via dello shopping partenopeo. Tantissimi i napoletani e i turisti che hanno assistito divertiti allo sfilare degli zombie che, di tanto in tanto, si lanciavano in "assalti" - tanto spaventosi quanto innocui - verso i passanti che si fermavano ad ammirarli. Di grande pregio i travestimenti che, per qualche ora, hanno trasformato ragazzi e ragazze napoletani in zombie degni del cinema di George Romero.«Abbiamo organizzato questa manifestazione per dare un saggio su quello che sarà l'Horror Festival che si terrà a Napoli nel mese di settembre - ha spiegato Beatrice Baino della Cooperativa Mestieri del Teatro, organizzatrice della "Parata degli zombie" - è la prima volta che nel sud Italia avviene una cosa del genere e siamo felici di aver organizzato una bella manifestazione. Il Napoli Horror Festival sarà un evento ricco di novità per i napoletani - prosegue - sono previste sfilate allegoriche, proiezioni, mostre a tema, arte, letteratura e una escape room veramente estrema. Il festival - ha precisato Beatrice Baino - non istiga la paura ma vuole esorcizzarla. Crediamo che il gioco e il divertimento siano il modo migliore di esorcizzare la paura».