Finalmente sul verde pubblico una prospettiva concreta di riqualificazione e investimenti corposi. Si parte dalle periferie e non è mai un fatto banale: per sei parchi il Comune ci mette 3 milioni. Ma entro luglio verrà presentato dal sindaco Gaetano Manfredi - questo trapela dal Comune - il progetto di recupero dell'intera area della Collina di Posillipo, del Virgiliano e della Villa Comunale totale circa 35 milioni, tutti soldi che eroga la Città metropolitana. A bilanciare questa cifra monstre che il Comune investirà sulla cartolina di Napoli, rispetto alle periferie, va segnalato che tra sette giorni in Consiglio comunale saranno approvati e finanziati in via definitiva Restart Scampìa, l'ultimo pezzo, dal valore di circa 20 milioni. E nell'area est l'«Ecoquartiere di Ponticelli» investimento di 35 milioni grazie ai fondi complementari e a quelli del Pnrr, progetti che portano la firma rispettivamente dell'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta e della vicesindaca e assessore all'Urbanistica Laura Lieto.

«Sono in corso di pubblicazione - informa una nota del Comune - le procedure di gara per l'affidamento dei lavori di riqualificazione che interesseranno sei importanti parchi cittadini: Parco Ciro Esposito a Scampia, Parco Viale del Poggio, Parco Fratelli De Filippo, Parco Mascagna, Parco San Gennaro, Parco San Gaetano Errico». L'investimento qui è di 3 milioni e per tutti i siti sono previsti «interventi di sistemazione viali e aiuole, manutenzione del verde esistente e nuove piantumazioni, realizzazione di aree gioco per bambini e di spazi sosta e socializzazione, creazione aree sgambamento cani, ripristino o realizzazione ex novo di impianti di irrigazione, illuminazione e videosorveglianza».

Tutto finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana, le procedure di gara saranno espletate entro il mese di luglio con inizio dei lavori previsto nell'ultimo trimestre dell'anno. Nella sostanza i cantieri apriranno a ottobre - se non saranno ricorsi e le aziende che parteciperanno sono in regola con il Comune - e già entro fine anno si dovrebbero vedere i primi concreti risultati. «Con la pubblicazione delle gare per la riqualificazione di questi sei importanti parchi cittadini - spiega l'assessore al Verde Vincenzo Santagada - prosegue l'attività dell'Amministrazione volta al ripristino del decoro e della sicurezza del verde cittadino per garantire la massima fruibilità di un bene così prezioso per la collettività».

Resta il nodo della successiva gestione di questi parchi attesa la mancanza di giardinieri e di personale da parte del Comune. «Nel regolamento per il verde urbano - racconta Santagada - sono previste diverse opzioni anche l'affidamento ad associazioni ambientaliste, con il nostro controllo, dei siti, c'è una discussione in atto». Tema che sta a cuore al Pd: «Grazie al sindaco e all'assessore Santagada - spiega Gennaro Acampora capogruppo dei dem - siamo restituiamo dignità a sei importanti aree verdi della città, la gestione del verde a Napoli però non può che prevedere questi interventi come una tappa» Cosa significa? «Bisogna immaginare un piano di cura con un investimento organizzato e organico: si pensi ad almeno una squadra per ogni Municipalità, in alternativa si coinvolga di più NapoliServizi oppure ci si affidi a un operatore esterno. Parchi, scuole, aiuole non possono essere abbandonate a loro stesse».

Il masterplan della nuova Posillipo è sulla scrivania di Manfredi già da tempo, il sindaco lo ha studiato, è passato al vaglio o meglio per le Forche Caudine della Sovrintendenza e va ora lanciato. Trenta milioni per il recupero dell'intera collina di Posillipo: marciapiedi, strade, ripiantumazione di alberi ed essenze. Interventi che riguarderanno via Manzoni via Boccaccio, via Tito Lucrezio Caro - che è stata riaperta - e viale Virgilio. E veniamo appunto al parco Virgiliano. Ci sono complessivamente a disposizione 3,7 milioni - sempre finanziati dalla Città metropolitana - il primo lotto di lavoro è in Conferenza dei servizi e sembra invece esaurita la verifica della Sovrintendenza, sono stato accolte dal Comune numerose prescrizioni. Nel giro di una ventina di giorni verrà chiusa la Conferenza, il progetto andrà in giunta per l'approvazione e poi si potrà mettere mano ai bandi. Magari entro fine anno se non prima. In ogni caso sia il primo lotto che il secondo devono essere chiusi amministrativamente entro il 2023.