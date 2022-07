Napoli, riprendono i lavori al Parco della Marinella: accordo sullo smaltimento dei rifiuti

Sono ripresi questa mattina i lavori al Parco della Marinella. Le attività di prelievo, trasporto e conferimento presso impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti, iniziate oggi, sono state aggiudicate mediante accordo quadro.

L'intervento denominato «Parco della Marinella -Realizzazione di un nuovo parco urbano di circa 30.000 mq in via Vespucci» è finanziato per € 4.999.998,83 nell'ambito del Patto per Napoli, a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2014/2020. Per le ulteriori attività di caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti rinvenuti nel corso dei lavori, nell'anno 2021 sono state appostate ulteriori risorse per 1.500.000 euro a valere sul Patto per lo sviluppo della città di Napoli ed è stato approvato il nuovo quadro economico dell'intervento dell'importo complessivo di 6.499.998,83 euro.

«Parallelamente all'avvio dell'attività di movimento dei rifiuti di durata presunta pari a circa 4-5 mesi - ha dichiarato l'Assessore al verde Vincenzo Santagada - nel corso del mese di settembre si avvieranno anche i lavori di realizzazione del fabbricato ristoro che è posto all'intersezione tra via Amerigo Vespucci e via della Marinella (posto in adiacenza ad una delle aree da bonificare) e si procederà inoltre al completamento dei muri di delimitazione con relative opere in ferro e rivestimenti in pietra lavica. A partire dal completamento della bonifica, saranno necessari ulteriori 6 mesi per il completamento dei lavori».