Campania zona gialla, riapre il parco marino di Punta Campanella: da venerdì escursioni, immersioni, canoa

Escursioni, immersioni, seawatching, canoa. Da venerdì al 3 maggio prossimi, 4 giornate di attività all'aria aperta, in natura e in tutta sicurezza organizzate dall'Area Marina Protetta di Punta Campanella insieme a 18 tra guide, diving e associazioni del territorio. Baia di Ieranto, San Costanzo, Sentiero delle Sirenuse, immersioni a Vetara, giro in canoa nel Parco Marino e tante altre attività, dalla montagna del Faito al mare di Punta Campanella.

APPROFONDIMENTI IL TEATRO Riaperture 26 aprile, il teatro San Carlo resta chiuso e... IL LOCKDOWN Campania zona gialla da lunedì 26 aprile, riaprono anche i... IL LOCKDOWN Covid a Napoli, parchi e lungomare che caos: multe a raffica sulla...

L'iniziativa rientra nell'evento internazionale di Citizen Science #Citynaturechallenge2021. Migliaia di cittadini in tutto il mondo censiranno le specie vegetali e animali presenti nei loro territori.