Amianto, pneumatici e mobili bruciati: nel parco di Scampia la discarica di veleni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 8 Marzo 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è anche dell'amianto nella discarica a cielo aperto confinante con la Villa Comunale di Scampìa, materiale volatile e pericolosissimo per la salute. Un'area di 8mila metri quadrati di veleni separati solo da un esile muro da un luogo frequentato da bambini, sportivi, mamme, giovani e anziani. Insomma è vero che a Scampìa il verde non manca malgrado sia abbandonato all'incuria, ma è anche vero che la Villa è l'unico e autentico polmone del quartiere fruibile per la cittadinanza. Attrezzato con panchine e arredi che umanizzano il luogo. L'operazione di scoperta e sequestro dell'area è stata effettuata dall'Unità operativa dei vigili urbani guidata dal capitano Ciro Colimoro a metà pomeriggio. Area - anche questo è un paradosso - di proprietà del Comune. I vigili hanno redatto il classico verbale e fatto denuncia contro gli ignoti sversatori abusivi che potrebbero non essere solo di Scampìa ma provenienti anche dai comuni che confinano con il quartiere.