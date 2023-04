Napoli, il Parco Virgiliano si risveglia in primavera? No, solo degrado

Altalene divelte, scivoli bucati, giostrine a molla sventrate. Pavimentazioni saltate, transenne cadenti e alberi abbattuti. No, non è un luogo abbandonato. È il Parco Virgiliano. Sempre più degradato ad ogni primavera, sempre più solo, in questa cornice di bellezza incredibile tra cielo e mare, con una vista mozzafiato sul golfo, dal Vesuvio all’isolotto di Nidisa.

Un’incuria che rappresenta un pugno nello stomaco per abitanti e turisti. Che pure continuano a frequentarlo; che scansano le panchine rotte o divelte e che soccombono al sole cocente perché oramai di ombra ce n’è ben poca anche per fare giocare i bambini. I famosi pini mediterranei non ci sono più: le strade che portano al parco sono cimiteri di alberi mozzati male, abbandonati da anni sui marciapiedi. Stessa sorte è toccata a quelli interni al parco Virgiliano.

Sono diversi anni che le associazioni della zona, gli abitanti e i frequentatori chiedono a gran voce alle amministrazioni che si sono alternate al Comune di Napoli e alla Municipalità, di intervenire. Pare non sia nell’agenda di nessuno ripiantare alberi, chiudere buchi, togliere impalcature, sistemare due scivoli e un’altalena, seminare qualche prato e dare una parvenza di decoro a un luogo che è stato per molti anni elegante e ben curato. Un luogo carico di storia, una storia lunga duemila anni. Sembra che le sorti del parco Virgiliano non interessino proprio a nessuno.