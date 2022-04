Pasqua record a Napoli: «Hotel e b&b sold out»

I turisti ritornano in massa a Napoli. A Pasqua le strutture ricettive cittadine registreranno, in alcuni casi, il tutto esaurito o, comunque, un'affluenza molto simile a quella del periodo precedente la pandemia. Gli stessi risultati sono previsti per il successivo fine settimana, una sorta di weekend lungo che si concluderà lunedì 25 aprile. Un exploit notevole per gli operatori, che però sottolineano gli effetti negativi sul settore dei...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati