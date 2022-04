L’assalto dei turisti c’è e si vede, ma il vero fatto è che oggi i visitatori restano a Napoli e non la toccano per poi fuggire verso mete vicine e altrettanto belle della nostra terra. Oggi restano stanzialmente nella capitale del sud. Non una sensazione, ma un fatto che concretamente gli operatori del settore spiegano con i numeri.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati