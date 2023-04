Trasporti salvi a Pasqua. Alla fine, al termine della terza riunione durata circa sei ore tra l'Anm e i sindacati di categoria, è arrivata la fumata bianca. Metro e funicolari (ad eccezione di Mergellina) garantite anche nel pomeriggio di domani, con uno stop solo all'ora di pranzo. Due i tavoli sui quali si svolta la trattativa. In uno i confederali Cgil, Cisl, Uil, Faisa Cisal e Ugl, nell'altro Usb e Orsa. È stata una trattativa tutta in salita soprattutto per i confederali. Dove i distinguo si sono fatti sentire. L'intesa, infatti, non è stata firmata dalla Uil, dalla Cgil e dalla Faisa. Usb, Orsa e Fit Cisl hanno dato l'ok senza alcuna perplessità. Anche perché l'azienda ha messo sul tavolo 230 euro per tutti coloro che domani pomeriggio andranno al lavoro.

Il nodo trasporti è stato in questi giorni particolarmente importante per il Comune. Il previsto arrivo di ben 200mila turisti in città per le vacanze pasquali non poteva non prevedere un trasporto pubblico adeguato. Senza metropolitana aperta di pomeriggio e senza funicolari sarebbe stato il caos totale. Per i cantieri disseminati in tutta la città che creano ingorghi ovunque. Soddisfatto l'assessore ai Trasporti Edoardo Cosenza. «Ringrazio sin d'ora tutti i lavoratori che aderiranno» dichiara, «garantendo non solo l'intera giornata di Pasquetta ma anche la mattina e il pomeriggio di Pasqua, fatta eccezione per lo spacco di pranzo come accadeva da anni». Un ringraziamento non casuale dal momento che importanti sigle sindacali, come detto, non hanno aderito all'offerta dell'Anm. Sulla stessa linea l'Anm. «Abbiamo profuso il massimo impegno per raggiungere un accordo» sottolinea il direttore generale uscente di Anm Massimo Simeoli che ha partecipato agli incontri con il nuovo dg Francesco Favo e Ilaria Palmiero, direttore del personale.

Per quanto riguarda la Linea 1 l'ultima corsa prevista da Piscinola è alle 12.36 e da Garibaldi alle 13.04. Le corse riprenderanno rispettivamente alle 16.48 e alle 17.28. Pausa pranzo anche per le funicolari: Centrale e Montesanto riaprono alle 16.30. Resta invece chiusa Mergellina. I bus di queste linee si fermano alle 13.30 e ripartono alle 16: 181-140-143-165-612-633-C16-C31-R6-139-147-NC-144-162-201-204-254-C63-3M-116-151-158-175-182-184-195-196-R2-R5-178-169-168-C6-2. Gli ascensori cittadini saranno in servizio tra le ore 7.00 e le 13.00. A Pasquetta si segue il normale orario festivo. Anche i servizi di sosta saranno garantiti.

Spaccati i confederali. Eppure la maggior parte delle richieste sono state accolte. Fit Cisl e Ugl hanno firmato. Cgil e Uil e Faisa si sono chiamate fuori. Via libera pieno dall'Usb e da Orsa. «Siamo soddisfatti dell'accordo raggiunto - spiega Ezio Monetta coordinatore regionale della Fit Cisl - e, anche in questo caso abbiamo dimostrato serietà e senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e dei turisti. Si tratta di un ottimo accordo». Plauso all'intesa dall'Usb. «L'Usb Lavoro Privato - spiega Marco Sansone leader del sindacato - così come aveva auspicato nei giorni passati, ritiene un ottimo risultato aver garantito la giusta mobilità agli utenti ed ai tantissimi turisti che in queste ore stanno affollando Napoli, nonché aver ottenuto una rivalutata premialità, 230 euro, per tutti i lavoratori che saranno impiegati nel pomeriggio di Pasqua». Nell'intesa sono previste anche le tessere per viaggiare gratis destinate ai parenti stretti dei dipendenti che lavorano alle funicolari e alla metro.

Non sono mancati ieri notevoli disservizi proprio sulla Linea 1. Un importante furto di cavi di rame (il secondo nel giro di pochi giorni) ha costretto l'Anm a limitare il servizio per circa due ore. La linea è stata attiva solo tra Garibaldi e Colli Aminei. Molteplici le proteste malgrado sia stata attivata una navetta sostitutiva. Ma proprio per la metro sono in arrivo novità. Ad annunciarlo l'assessore ai trasporti Cosenza in un post su Facebook relativo al secondo treno: «Notte proficua. Vicinissimi all'immissione del secondo treno nuovo di Linea 1. Il mio grazie - scrive - al personale Anm, Caf, Hitachi...». Quando entrerà in servizio? Con molta probabilità alla fine della prossima settimana se non ci saranno intoppi di sorta.