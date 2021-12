Capodanno a Napoli, “Passione Live” in streaming dal Maschio Angioino: la presentazione dello spettacolo

Napoli ha sempre avuto una caratteristica: quella di non perdersi d'animo e arrendersi anche nei momenti peggiori.

Il concerto Passione Live è l'ennesima conferma di ciò. Nonostante le complicazioni dovute al Covid,19, il 31 dicembre a partire dalle 9.30 si svolgerà l'evento Passione live.

La mission dello spettacolo di promozione culturale della città partenopea è stata fortemente voluta dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, insieme con l’assessore al Turismo e alle attività produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato.

«È messaggio importante che noi mandiamo a tutti i napoletani a tutto il paese, in particolar modo a Napoli. -racconta il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi-. Napoli, con la sua tradizione musicale è viva. È fatta di artisti affermati ma anche di tanti artisti emergenti. Questo evento, credo che sia anche un messaggio di speranza, lo dice lo stesso titolo: passione. La grande passione per la nostra città, che ci aiuti a vincere questa la pandemia, che ci aiuti a vincere questo momento di difficoltà. Che ci possa aiutare a guardare avanti con grande speranza e con grande fiducia».

Napoli è un luogo che non ha bisogno di promozione turistico culturale perché ha una grande fama internazionale, lo ha approvato recentemente anche il documentario di Alberto Angela. L’evento di Capodanno sarà dedicato alla musica napoletana, che sarà interpretata sul palco, regalerà tante emozioni e le esibizioni potranno essere viste da tutta Italia proprio grazie alla possibilità di accedervi in streaming.

Lo spettacolo sarà una fusione tra innovazione e tradizione, permettendo di esprimere a 360 gradi l’essenza più profonda del capoluogo campano. Durante questi mesi, con il progetto Rinascita, tra le strade di Napoli si è potuto toccare con mano tutte le arti e le tradizioni napoletani con vari eventi che hanno coinvolto tutte le municipalità di Napoli.

«È una soddisfazione per me, -ha affermato l’assessora comunale al turismo Teresa Armato-, perché quando ci siamo insediati la prima cosa che il sindaco mi ha chiesto di fare organizzare delle iniziative per Natale e ripristinare il concerto di Capodanno. Abbiamo perciò pensato all’ azione rinascita, proprio per indicare simbolicamente che questo poteva essere, può essere un tempo di ricominciamento per tutto il nostro paese, ma in particolare per Napoli. Abbiamo per questo utilizzato i fondi Poc Campania».

Anche quest'anno, purtroppo a Napoli, dovrà rinunciare al tradizionale concerto di Capodanno in piazza, ma l'alternativa è stata decisa e si tratta di una grande festa al Maschio Angioino di Napoli, ma rigorosamente senza pubblico.

A causa della pandemia, infatti, è stato annullato il concerto in Piazza del Plebiscito proprio per evitare grandi assembramenti e lo stesso si è pensato per l'evento al Maschio Angioino.

«Dopodomani ci sarà il concerto di Capodanno abbiamo dovuto rinunciare a malincuore a Piazza del Plebiscito, - ha spiegato l’assessora Armato-, perché purtroppo c’è stata l’impennata dei contagi ed è giusto richiamare tutti alla prudenza ma nel modo possibile nelle modalità che questo tempo ci consente dopodomani faremo il concerto. Noi ci siamo insediati più o meno a fine ottobre e siamo a fine dicembre siamo riusciti ad avere un bel risultato».

Passione Live è uno spettacolo che già da mesi calca diversi palcoscenici, anche internazionali, con una "colorata carovana di musicisti e interpreti" che vuole far rivivere la canzone napoletana classica e contemporanea nel mondo.

Napoli prova a rinascere con la nuova amministrazione napoletana. Il tema della nascita che non a caso coincide anche con il periodo natalizio è un’occasione per rimeditare questa grande necessità.

«La cultura è il punto di partenza per ogni attività economica produttiva di questa regione. -ha raccontato l’assessore Regionale al Turismo, Felice Casucci-, il Presidente De Luca affida a questo tema una centralità quotidiana non a caso ieri in giunta abbiamo nuovamente affrontato l'argomento anche in relazione al turismo e anche in relazione a quella particolare forma di turismo del turismo esperienziale cioè un turismo personalizzato e trova ancora una volta nella cultura del suo centro propulsore».

Dunque, questo fine e inizio anno puntando alla cultura e allo spettacolo può essere un punto di partenza per far sì che Napoli con le sue tradizioni possa riprendersi il posto che le spetta come grande capitale europea.