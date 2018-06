Pasticcio sediolini, il Napoli sfrattato dallo stadio San Paolo: «Andiamo a Palermo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 10 Giugno 2018, 09:00 - Ultimo aggiornamento: 10-06-2018 09:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il terreno del San Paolo - dopo il concertone dedicato alla memoria di Pino Daniele - necessita di cure e la Ssc Napoli di questo se ne duole pur riconoscendo che «l'evento ha contribuito a far vedere Napoli nel mondo ancora una volta. Magari invece di sapere dai giornali dell'evento se qualcuno ci avesse informato prima, avremmo preso altre misure per mettere in sicurezza il campo da gioco», fanno sapere i dirigenti della Ssc Napoli. Il riferimento al Comune - proprietario dell'impianto - non è casuale. Da Palazzo San Giacomo nicchiano e si limitano a far filtrare che «il Napoli sapeva ed è stato avvisato». Schermaglie. Il tema vero non è il prato della struttura di Fuorigrotta. Sul tavolo del patron Aurelio De Laurentiis c'è una comunicazione della Lega Calcio di «non conformità dell'impianto». In buona sostanza i sediolini devono essere sostituiti perché non a norma di sicurezza, e sono le stesse norme della Uefa. «Per cui corriamo il rischio di giocare a Palermo le prime partite di campionato e Champions» dicono dalla Società.