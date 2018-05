Napoli, paura per il cedimento di un ramo vicino alla scuola

Martedì 29 Maggio 2018, 13:38 - Ultimo aggiornamento: 29-05-2018 13:38

Tragedia sfiorata nella centralissima strada del quartiere flegreo di Fuorigrotta, a pochi metri dell’entrata della scuola elementare Giacomo Leopardi. Un grosso ramo di un albero, che fa parte del patrimonio arboreo della città, si è staccato precipitando e adagiandosi sul tetto della pensilina dell’azienda napoletana di trasporto Anm evitando la tragedia.A dare l’allarme sono stati alcuni viaggiatori allertati dallo scricchiolamento del rumore del legno che si rompeva. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, immediatamente intervenuti dopo una chiamata al numero di emergenza 115, con la squadra 15B del distaccamento di Pianura al comando del capo squadra Vincenzo D’Alessandro, che hanno messo in sicurezza l’area, eliminato il ramo caduto e constatato che non vi fossero danni a cose e persone.Il luogo è sempre molto affollato dai bambini e dai loro genitori che si intrattengono nelle ore di entrata e di uscita dalla scuola. Tanta la paura, ovviamente, ma alla fine tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. «Ennesima dimostrazione del fatto che quegli alberi sono pericolanti e vanno urgentemente potati - commenta un genitore di uno scolare della vicina scuola - stavolta è andata bene e non ci sono feriti ma avrebbe potuto fare un disastro. Insomma, meglio intervenire prima che altri alberi si spezzino».