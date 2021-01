Si torna in classe, almeno per le scuole elementari e medie. Da oggi, dopo la sentenza del Tar di ieri pomeriggio, le scuole campane hanno riaperto le loro porte ai piccoli alunni che da quasi un anno non sedevano fra i banchi. Fra ingressi differenziati, uscite scaglionate e mascherine, i bambini tornano finalmente a rivedere i loro amici.

Tanta gioia per i piccoli studenti, anche se i genitori sono ancora timorosi: «Ho un po' paura di portare mia figlia a scuola, temo qualche focolaio» dice una madre davanti al VI Istituto Fava Gioia nel quartiere Materdei. Ma non tutti i genitori sono spaventati: «La scuola è un diritto, e non può essere ridotta, per troppo tempo, a lezioni a distanza. Per i bambini è anche importante socializzare, stare insieme e rivedersi, ovviamente con le giuste precauzioni» dice un'altra madre e continua: «Mia figlia torna in classe oggi è felicissima».

Intanto negli Istituti scolastici si prendono tutte le misure di prevenzione necessarie, come spiega la preside dell'Istituto Fava Gioia Assunta Bottone: «Le insegnanti indossano mascherina e visiera, sanifichiamo le aule con appositi strumenti ogni giorno e, quando le giornate lo permettono, i bambini faranno merenda all'aperto. Anche le bidelle sono attentissime e puliscono più volte i bagni. Il rischio zero non esiste, ma con tutte le attenzioni è possibile tornare a scuola. Ci sono genitori spaventati, li capisco, però ora che abbiamo ripreso una vita quasi normale fatta di lavoro, spesa e uscite, non bisogna avere paura di tornare in classe e il mio consiglio è quello di affidarsi e di fidarsi delle decisioni delle istituzioni».

Qualche perplessità dei genitori riguarda la notizia improvvisa della riapertura: «Ho saputo che mio figlio sarebbe dovuto tornare a scuola ieri sera in un gruppo di WhatsApp, è stato difficile organizzarsi all'ultimo, però, speriamo bene e che la ripresa delle lezioni in presenza non comporti conseguenze. In realtà - dice ancora la madre di una bambina di quarta elementare - spero che anche mio figlio maggiore possa trnare in aula al più presto. Quest'anno ha iniziato il primo anno di liceo e non conoscere i professori dal vivo è stato un po' un trauma».

