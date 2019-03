Napoli, shopping center nell'ex Peroni: «Assumete ragazzi del quartiere»

Giovedì 14 Marzo 2019, 13:23 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 13:24

Raccolta firme in tutto il quartiere Miano a Napoli ad opera dei decine di precari che chiedono al sindaco di farsi portavoce della loro istanza: prevedere l'assunzione di ragazzi del posto in un grande centro commerciale prossimo all'apertura. Nel grande complesso, una cittadella dello shopping nata dalla ristrutturazione dello stabilimento Birra Peronì, ci saranno negozi, ristoranti e luoghi di intrattenimento.«Vorremmo che questo centro commerciale ridivenga per il quartiere una risorsa - spiega Luigi Verde uno dei promotori della raccolta firme - come lo è stato in passato per i nostri genitori la vecchia birreria che dava da lavoro a centinaia di persone del posto». «Gli interlocutori sono molti e finora per noi è stato difficile trovare dei rifermenti a cui far arrivare la nostra richiesta. Per questo ci rivolgiamo al sindaco affinché possa fare da tramite e provare a garantire ai numerosi giovani precari di questo quartiere, ormai senza grandi opportunità di lavoro, un futuro migliore. In poche ore i tre gazebo allestiti hanno raccolto più di 1550 firme che gli saranno portate nei prossimi giorni», conclude Verde.