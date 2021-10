Piano di Sorrento, torna domani il mercato della terra Slow Food

Ritorna il Mercato della Terra a Piano di Sorrento, domani all'interno del mercato ortofrutticolo, dalle ore 9 alle ore 13. I produttori appartenenti alla rete di Slow Food, provenienti dalla penisola sorrentina e da tutta la Campania, porteranno i loro prodotti di stagione, in vendita direttamente dal produttore al consumatore. «Attenzione - sottolinea Mauro Avino, presidente della Condotta Slow Food - , vi ricordo che in questi giorni si è quasi conclusa del tutto la raccolta delle noci fresche, da Vico Equense principale centro produttivo sino a Massa Lubrense. Domani sarà presente anche il gazebo dei produttori del Presìdio della noce della penisola Sorrentina con in vendita le noci appena raccolte».

I mercati di vendita diretta, in particolare quelli organizzati da Slow Food e che seguono un particolare disciplinare di prodotto al quale tutti i produttori devono attenersi, sono occasioni importanti di cui cogliere l'importanza ed approfitare per fare una spesa direttamente dal produttore. Sono esperienze rare nella società globalizzata, dove il cibo deve attraversare migliaia di chilometri, dopo essere passato attraverso diversi intermediari, prima di arrivare sugli scaffali dei supermercati, quindi frutta e verdura acerba maturata nelle celle frigo delle navi, spesso raccolta fuori stagione e di cui, fatta eccezione per i prodotti con marchio bio, non si conoscono le pratiche agricole.