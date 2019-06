Venerdì 28 Giugno 2019, 16:09 - Ultimo aggiornamento: 28-06-2019 16:46

«I disagi la città li avvertiva prima, credo che quello che stiamo facendo per le Universiadi alla fine migliorerà il sistema di viabilità». Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca commentando i problemi che si stanno verificando sulla mobilità a Napoli a seguito dell'entrata in vigore del piano traffico per le Universiadi. «Ci vuole un pò di pazienza - spiega De Luca - perché se si deve realizzare la corsia preferenziale e fare la pavimentazione stradale, bisogna farla. Ma credo che sia un lavoro essenziale per garantire una mobilità rapida. Stamattina ho fatto il percorso dal Porto a dopo la Galleria Vittoria e si cammina in modo splendido, una corsia dedicata alle migliaia di atleti che scendono dalle navi e in 5 minuti sono allo stadio tutto rinnovato. È un'altra Napoli», conclude.