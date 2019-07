«Facciamo canestro contro il degrado», l’iniziativa della IX Municipalità per i giovani di Pianura

Lunedì 29 Luglio 2019, 15:03

Sarà un pomeriggio all’insegna dello sport per dire basta al degrado e per favorire l’inclusione sociale dei giovani del quartiere. Questo il senso dell’iniziativa lanciata dalla IX Municipalità nell’ex polo artigianale di Pianura, uno dei luoghi simbolo del quartiere, restituito ai cittadini dopo essere stato per anni una maxi discarica di rifiuti. Oggi alle ore 17.30 prenderà il via la kermesse che prevede incontri di street basket 3vs3 e che vedrà sfidarsi centinaia di giovani e giovanissimi . Per l’occasione al campo di basket già presente – donato dall’ASD Charlatans Basket – si aggiungeranno altri mini campi da basket dove si potranno sfidare, divisi in fasce d’età, i ragazzi del quartiere. Il torneo di street basket prevede la premiazione finale delle squadre vincitrici delle rispettive categorie.«Pianura si popolerà di giovani, di musica e di divertimento all’insegna dello sport – spiegano Lorenzo Giannalavigna e Marco Lanzaro, rispettivamente presidente e vice presidente della IX Municipalità – si tratta di un evento che abbiamo voluto con forza e che rappresenta il riscatto di un territorio che vuole e può rilanciarsi anche attraverso questi momenti di aggregazione. Vogliamo ringraziare quanti si sono impegnati per la buona riuscita dell’evento, a cominciare da Asìa che ha ripulendo gli spazi, dai giovani che stanno accorrendo in massa e da tutti gli sponsor privati del nostro territorio che ancora una volta hanno dimostrato la loro sensibilità e il loro contributo concreto in favore del quartiere. Abbiamo scelto il basket – proseguono Giannalavigna e Lanzaro - sia per distaccarci dai soliti schemi sia perché il basket è uno sport estremamente popolare sul territorio. Basti pensare che ogni giorno decine di ragazzi prendono d’assalto il campetto del polo artigianale, sfidandosi in bellissime partite».L’evento sportivo, a cui faranno da cornice musica, giochi, street food e attività ludiche per i più piccoli, sarà seguito in diretta streaming dalla emittente radiofonica del quartiere “Onda Web Radio” e si svolgerà a via Nelson Mandela che, per l’occasione, sarà parzialmente pedonalizzata. Il lavoro sinergico realizzato dalla IX Municipalità e promosso dall’associazione “Progetto Pianura”, ha visto la collaborazione di PST Organizzazione Tornei, un gruppo di ragazzi del territorio da sempre impegnati nell’organizzazione di eventi sportivi.