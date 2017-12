Pianura, al via i lavori di messa in sicurezza sulla strada killer

Giovedì 28 Dicembre 2017, 18:57 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 18:57

È considerata una strada killer per l’alta frequenza di incidenti causati dalle condizioni del pavimento stradale dissestato e pericoloso. Per questo motivo, via Pallucci, a Pianura, è stata messa in agenda dalla municipalità competente per eseguire al più presto i lavori di riqualificazione. Secondo quanto concordato con gli uffici comunali, la gara per attivare i cantieri sarà indetta entro 31 dicembre così che i lavori potranno prendere il via nel 2018 con la presa in carico anche dei marciapiedi.Da tempo gli abitanti invocavano provvedimenti per mettere in sicurezza la carreggiata che conta l’ultima vittima di un incidente mortale, nel 2016 e che registra un’altissima frequenza di sinistri di minore entità. Oltre ad essere un’asse viario a scorrimento veloce e con pavimentazione dissestata, lungo via Pallucci hanno sede tre istituti scolastici, frequentati da circa 2000 studenti, e non mancano problematiche marginali ma comunque significative come l’invasione e l’incuria degli alberi che rendono impraticabili i marciapiedi, la carenza di impianti semaforici e attraversamenti pedonali ed anche la presenza di caditoie divelte.«È un risultato molto importante per il quartiere ed un segno evidente del lavoro che stiamo portando avanti per mettere in sicurezza le strade del territorio - spiegano Lorenzo Giannalavigna e Marco Lanzaro, rispettivamente presidente e assessore alla Viabilità e al traffico della IX Municipalità - ringraziamo Edoardo Fusco, responsabile ai grandi assi viari del Comune e continueremo a lavorare per la messa in sicurezza di altri importanti assi viari di Pianura e Soccavo ».Altri interventi urgenti, programmati dagli uffici municipali ma che necessitano dell’intervento degli uffici centrali in quanto assi viari primari, sono quelli per: via Montagna Spaccata, via Cinthia, via Capelli-via Cannavino e viale Traiano. «Gli interventi su via Pallucci e sulle altre strade sono mirati ad onorare la memoria di chi purtroppo ha perso la vita per la pericolosità di queste vie e a salvaguardare l’incolumità di chi le attraversa ogni giorno». Va ricordato, infatti, che su via Montagna Spaccata negli ultimi due anni si sono registrate 4 vittime, di cui una appena dieci giorni fa.