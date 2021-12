Al fine di agevolare le attività e i servizi di ordine e sicurezza pubblica è stato istituito, dalle ore 10:00 a fine cessate esigenze del giorno 24 dicembre 2021, il divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Bellini e sul lato destro del senso di marcia di via Costantinopoli, tratto tra piazza Bellini e via Conte di Ruvo.