Piazza Cavour, aiuole da incubo tra spaccio, degrado e prostituzione

«Non ne possiamo più. Come posso far crescere mio figlio in questo degrado?». Angela, 43 anni, è madre di un neonato e tutte le mattine per andare a lavoro è costretta a fare lo slalom tra materassi, coperte, feci e avanzi di cibo lasciati dai senzatetto che vivono a ridosso della fontana di piazza Cavour. Da mesi la vasca del Tritone è semi nascosta dai plaid stesi lungo le ringhiere dai clochard che vivono lì. Un dormitorio all'aperto che è diventato una mega cloaca, dove gli homeless, per lo più provenienti dall'Est europeo, dormono, mangiano, fanno i loro bisogni, consumano rapporti sessuali, si ubriacano e spacciano droghe davanti ai passanti. Specie mamme e bambini, che ad ogni ora percorrono viali e scale che conducono alla stazione Museo della linea 1 della metropolitana. Da tempo quello che in un'altra città del mondo sarebbe un piccolo polmone verde ben curato e decoroso è diventato la cartolina dall'inferno per il degrado, l'abbandono e l'assenza di controlli.



Una donna con pantaloni, giubbotto e cappello si piega sulle ginocchia e si denuda per defecare. Una scena a cui i passanti hanno assistito ieri mattina, poco dopo le 10.30, insieme ad alcuni residenti. «Quella che doveva essere la piazza simbolo della riqualificazione della zona è divenuta un orinatoio pubblico - tuona la giovane mamma, costretta tutti i giorni, mattina e sera, a passare col bimbo di 9 mesi in carrozzino tra rifiuti ed escrementi - quando ho segnalato questo scempio ai vigilantes della stazione mi hanno risposto che quelle sono persone da accogliere. Di certo è così, ma anche noi abbiamo diritto alla vivibilità di questi luoghi pubblici». L'intera area a ridosso della metropolitana Museo è infatti occupata da gruppi di senza tetto extracomunitari, per lo più di nazionalità ucraina, che bivaccano ad ogni ora, lasciando bevande, cibo, indumenti e giacigli intorno alla fontana del Tritone. Una fontana che fino a pochi anni fa era tornata a funzionare. Oggi l'acqua non scorre più nella vasca, che si è tramutata in un armadio-ripostiglio per i clochard.

«Negli ultimi tre anni abbiamo attivato oltre dieci tavoli - spiega Ivo Poggiani, presidente della III Municipalità - con le politiche sociali che a loro volta hanno attivato l'Asl, la Napoli servizi per disinfestare l'area, l'Asia e la polizia municipale. Ma ora il problema non è più solo l'emergenza sociale ma delinquenziale. Piazza Cavour è diventata una bomba sociale dove si consumano spaccio di stupefacenti, prostituzione, furti. La mia idea? Chiudere la piazza e farla diventare un parco urbano come in altre città del mondo. La piazza è inserita all'interno del contratto di sviluppo ed ha ottenuto un finanziamento di due milioni di euro».



Sulla questione interviene il Comune. Per, assessore al decoro urbano, «occorre partire dalla sicurezza, poiché proprio l'altro ieri abbiamo fatto rimuovere la scritta baby gang dal muro della metro e questo ci fa capire che il tema sta diventando di ordine pubblico, per cui ci vuole maggiore attenzione dalla prefettura. Oltre ad una rigenerazione della piazza, a partire dalla riattivazione della fontana». A convocare un tavolo specifico su decoro e sicurezza per l'area è stata la scorsa settimana, assessore al welfare: «C'era bisogno di un tavolo dedicato solo a questo tema - spiega - per concertare un intervento più stabile condiviso con prefettura e altri soggetti a tutela dei clochard ma anche dei residenti. Abbiamo infatti approvato una delibera di giunta per un protocollo con il dipartimento di salute mentale dell'Asl e Inter sos per una mappatura dei senza fissa dimora in città, perché conoscendo il fenomeno si potrà affrontare meglio».