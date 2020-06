Piazza del Plebiscito, danni alla cupola e l'ingegnere accusa: «Tentativo di furto»

Alzi gli occhi verso la cupola, abitudine antica al passaggio nel Plebiscito. Ti accorgi che qualcosa non va, che c'è uno sfregio. Chiamo l'uomo che conosce quel luogo meglio di ogni altro perché anni fa ci ha lavorato e ti senti rispondere che lassù, in cima alla cupola ci sono lastre di piombo pesantissime, il vento non le smuove e «da una prima occhiata alle fotografie sembra che ci sia la mano di un uomo. Probabilmente volevano rubarle».

A raccontare la sua prima impressione è l'ingegnere Nicola Salzano de Luna, l'uomo che qualche anno fa realizzò il progetto esecutivo per il restyling della cupola, ecco perché ne conosce ogni centimetro ed ecco perché si sbilancia: «Guardi che ognuno di quei quadratini di piombo pesa circa sessanta chili, solo un uragano potrebbe smuoverli, ma leggermente. E poi se guarda i dettagli delle fotografie si renderà conto che i margini delle lastre sono sollevati in modo anomalo. Non so cosa pensare, so solo che a me sembra che quel guaio l'abbia provocato qualcuno che stava lassù».

Questo sembra incredibile. Come fa una persona ad avventurarsi sulla cima della cupola senza che nessuno dentro la chiesa se ne renda conto? Anche su questo Salzano de Luna ha le sue idee: «Alle spalle della cupola ci sono terrazzi e strutture vicinissimi. Non sarebbe difficile. E poi sentiamo ogni giorno che ci sono furti di ferro e rame ovunque: secondo voi un bel bottino di piombo non farebbe gola a qualcuno?».

Lo vedete nella fotografia. Ad essere state divelte sono due lastre di piombo. Si trovano nella porzione più alta della cupola del Plebiscito, quella vicina al camminamento riservato alle persone che dovrebbero andare a verificare periodicamente la struttura. Si trovano sul fronte anteriore della cupola, quello che si affaccia verso palazzo Reale.

Dobbiamo essere onesti con voi lettori. Ce ne siamo accorti solo ieri mattina ma quei danni potrebbero risalire a giorni fa. Forse nessuno ha sentito il bisogno di guardare la cupola come facciamo sempre noi passando al Plebiscito, o forse il danno è recente.

Se quelle gigantesche mattonelle di piombo sono state smosse di recente, la tesi dell'ingegnere Salzano de Luna si avvalora ulteriormente. Negli ultimi tempi non ci sono stati eventi atmosferici tali da provocare danni alle strutture, sicché non è ipotizzabile che sia stato un vento impetuoso, magari unito a una pioggia battente, a danneggiare la cupola. A dire la verità un dettaglio che potrebbe essere determinante arriva da Gianluca Minin, l'uomo che con la sua ditta si arrampicò l'ultima volta sulla cupola per ripulirla: «Abbiamo notato che alcuni degli antichi ganci che stringono il pombo alla cupola erano danneggiati - ci ha spiegato - all'epoca facemmo notare questo problema, non potevamo fare nulla di più eravamo addetti solo alla pulizia».

Adesso saranno indagini accurate a fare chiarezza su questa vicenda che resta avvolta dal mistero.

Sulle possibilità di occultare la propria presenza nella zona della cupola, però, c'è un altro dettaglio.

Fu proprio il nostro giornale a raccontarvi qualche anno fa, con un reportage in quota sulla cima della cupola, la presenza di misteriose incisioni sul piombo. In particolare raccontammo di una firma Hanah, incisa dalla mano di una bambina. Si tratta di un nome che fa riferimento alla cultura ebrea, si ipotizzò che lassù, nei meandri della cupola del Plebiscito, potessero aver cercato salvezza famiglie ebree di Napoli durante l'orrore della persecuzione fascista. Ecco, forse percorsi segreti e nascosti esistono ancora.

Un tempo portavano lassù persone che cercavano di salvare la vita, oggi potrebbero percorrerli i delinquenti.

