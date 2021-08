Piazza del Plebiscito, maxi discarica nei giardini della Basilica di San Francesco di Paola

Il tempo passa, ma il degrado di piazza del Plebiscito avanza e peggiora. L'ultimo episodio, ma solo in ordine cronologico, è quello della discarica nel cortile della basilica di San Francesco di Paola. I turisti in città non sono più assenti: tanti, dopo le restrizioni dettate dalla pandemia, sono tornati in città. La cura della piazza simbolo di Napoli invece continua a mancare all'appello. Il degrado del cortile, non a caso, è vecchio di...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati