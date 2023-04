Piazza Garibaldi: la gestione di alcuni significativi pezzi andrà ai privati. Insomma, è un passo importante per cercare di responsabilizzare la cittadinanza e coinvolgere il mondo dell’associazionismo e del terzo settore. Una misura sperimentale tuttavia chi vincerà il bando avrà un contratto di 4 anni rinnovabili per altri 4.

APPROFONDIMENTI Napoli, arrestato scippatore al corso Umberto Napoli, intitolato a Rosa Parks il capolinea dei bus di piazza Garibaldi Sicurezza, più uomini a Napoli: Mergellina presidiata con l'Esercito

Cosa c’è da gestire? Per esempio il verde, i campi da gioco e anche alcuni locali per mettere a reddito l’iniziativa. Il sindaco Gaetano Manfredi - del resto - ci stava lavorando dalla campagna elettorale e ieri ha fatto approvare in giunta una delibera da lui stesso proposta dal titolo emblematico: «Gestione e valorizzazione dell’area nord di Piazza Garibaldi. Linee di indirizzo» Si tratta del lato della piazza ridosso della statua di Garibaldi dove insistono molte comunità straniere e fenomeni di degrado urbano di non indifferente portata. Non a caso in quell’area da quasi un anno c’è un piano speciale per la sicurezza «ad alto impatto».

Una delibera che prende le mosse da una proposta progettuale fatta dal colosso delle cooperative sociali Dedalus con base a Milano e che da tempo ha messo radici importanti anche a Napoli dove accoglie e cura i senza fissa dimora. La proposta progettuale di Dedalus punta su questo anche a Napoli, fermo restando che ci sarà un bando pubblico a cui tutto possono partecipare. «La bella piazza. Un percorso di rigenerazione, valorizzazione e cura degli spazi di Piazza Graibaldi» è il tema della proposta di Dedalus. La piazza è la porta di accesso alla città, perché c’è la stazione centrale e per il sindaco urge trovare il modo di tutelare il bene comune.

«Più sicurezza, vivibilità, inclusione sociale e sviluppo commerciale a piazza Garibaldi». Sono gli obiettivi della delibera e Manfredi sul pezzo: «Un impegno mantenuto nei confronti della cittadinanza, dopo un lungo percorso di ascolto e controllo del territorio» racconta l’ex rettore. L’affidamento ai privati avverrà con procedura ad evidenza pubblica. Il bando sarà pubblicato a stretto giro. Gli obiettivi che dovranno curare i vincitori della gara sono in particolare le aree basket, calcio, skatepark, parco giochi, l’ipogeo denominato “Cavea” conosciuto anhe come l’anfiteatro e la gestione, anche ad uso commerciale in locazione, di sette chioschi. Sono previste inoltre la vigilanza attiva e passiva, la gestione dei bagni pubblici, la manutenzione ordinaria e straordinaria del verde, la pulizia delle aree ed il presidio sociale con interventi di sostegno a favore dei soggetti emarginati, animazione socio-educativa, mediazione sociale e sviluppo dei servizi a bassa soglia. Insomma non esattamente poca roba in una città dove la sofferenza è pane quotidiano e non si tratta solo delle comunità straniere sono tanti i napoletani che hanno perso lavoro e fonti dio sostentamento.

«I soggetti che intenderanno partecipare alla gara - si legge in una nota di Palazzo San Giacomo - dovranno presentare una proposta con un piano di attività e di iniziative rivolte alla cittadinanza quali attività sociali e di aggregazione, attività educative e di sostegno, attività ed eventi culturali, manutenzione del verde, attività di pulizia. Sono ammesse anche funzioni complementari: aree conviviali, punti di ristoro/bar, piccole attività commerciali e artigianali che contribuiscano alla sostenibilità economica dell’iniziativa proposta, senza generare lucro, purché coerenti con le finalità del progetto complessivo. Eventuali utili dovranno essere reinvestiti per il potenziamento delle attività di rilevanza sociale previste dal progetto».

Parola ancora al sindaco: «Si tratta di un progetto di gestione innovativo e sperimentale – spiega Manfredi – piazza Garibaldi è la principale porta di accesso alla città ed è necessario migliorare la fruibilità della piazza sia per i napoletani che per i turisti: ci abbiamo lavorato tanto in questi mesi per superare le condizioni di degrado. Per questo abbiamo ritenuto fondamentale avviare un percorso nuovo di rigenerazione, urbana e sociale, che possa mettere insieme il rispetto della legalità con l’efficace e partecipata gestione degli spazi della piazza».

Parte attiva della costruzione di questo progetto è Maria Caniglia la presidente della Quarta Municiplaità: «La delibera di Giunta - spiega la Caniglia - è un ulteriore e significativo passo avanti per la riqualificazione di piazza Garibaldi. Oggi è una giornata straordinaria che segna il primo traguardo di un percorso importante che conferma quanto la porta della città sia al centro dell’agenda politica della Municipalitá e del Comune. La sinergia pubblico-privato è importante per rilanciare il territorio della Stazione Centrale e attuare una reale riqualificazione sociale, commerciale e turistica sia della piazza che delle zone limitrofe».