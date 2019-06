Piazza Mercato, l'ira dei residenti: «Basta chiacchiere, riparta il cantiere»

Giovedì 6 Giugno 2019, 15:17 - Ultimo aggiornamento: 06-06-2019 15:20

I lavori per il completamento del grande progetto Unesco a piazza Mercato dovevano terminare entro la primavera. Nei programmi iniziali il rifacimento di una delle piazze più antiche e ricche di storia della città avrebbe rappresentato un fondamentale volano di sviluppo per il territorio. E invece a causa dei numerosi contenziosi sorti nel corso dei mesi - a cominciare dalla querelle che ha vista coinvolta la Sovrintendenza sulla questione del basolato vesuviano sostituito dalla pietra etnea - i lavori si sono definitivamente arenati e ormai da oltre sei mesi il cantiere è completamente deserto. L'abbandono del cantiere si è trasformato in pochissimo tempo in una ghiotta occasione per i ladri di pietra vesuviana che, come denunciano gli stessi residenti, hanno gioco facile ad addentrarsi nel cantiere e portare via il basolato vincolato dall'Unesco.Ad aggravare notevolmente la situazione la presenza di grossi ratti - che provengono dalle fognature ancora oggi scoperte - di insetti e le immense nuvole di polvere che si sollevano ad ogni ora della giornata e che costringono i residenti a barricarsi in casa. La desertificazione commerciale, con la chiusura di un enorme numero di attività storiche del territorio, è una triste realtà.Una situazione decisamente insostenibile che ha spinto i residenti e gli operatori commerciali a scendere in strada e inscenare una simbolica occupazione del cantiere e chiedere alle istituzioni cittadine - il presidente della II Municipalità Francesco Chirico era presente in piazza con i cittadini - il completamento dei lavori e la chiusura definitiva del cantiere. «Non si può più vivere in questo modo - ha spiegato il consigliere della II Municipalità Ciro Cinquegrana - i residenti sono stanchi per una situazione che va avanti da mesi e che rischia di far perdere alla città i fondi Unesco. Il Comune continua a non dare risposte in merito a questo cantiere e i cittadini hanno deciso di scendere in strada per farsi sentire. Questa - ha proseguito l'esponente del secondo parlamentino - è solo una prima protesta. Se la situazione andrà avanti in questo modo ci saranno forme di protesta sicuramente più eclatanti».Preoccupazioni, quelle di Ciro Cinquegrana, condivise anche da Enzo Angrisano, anch'egli consigliere della II Municipalità che ha rincarato la dose: «Se stiamo a questo punto è per l'incapacità del Comune a gestire i cantieri. Basti pensare alla vicina via Marina o ai cantieri del Corso Vittorio Emanuele che non partono mai. I cittadini sono stufi di essere presi in giro e, in questo senso, la loro protesta è più che legittima».Tanti gli esponenti politici che sono scesi in strada per offrire la loro solidarietà ai residenti di piazza Mercato. Oltre al numero uno del parlamentino di piazza Dante, in fatti, era presente, tra gli altri, l'esponente di Fratelli d'Italia Luigi Rispoli. «Abbiamo chiesto 15 giorni fa, nel corso di una riunione appositamente richiesta, il cronoprogramma dei lavori di piazza Mercato. Oggi stiamo ancora aspettando che qualcuno si degni di dare risposta. Questo atteggiamento di chiusura nei confronti delle rivendicazioni dei cittadini palesa lo sbando di questa amministrazione comunale ormai incapace di garantire anche la semplice gestione ordinaria».A piazza Mercato, ma anche a piazza del Carmine o nel vicino borgo Orefici, circa l'80% delle attività commerciali hanno chiuso i battenti negli ultimi 15 anni. Una desertificazione commerciale che poteva e doveva vedere una inversione di tendenza e, magari, la riconversione di alcuni spazi - molti dei quali di proprietà del Comune - in attività ricettive per turisti. Nonostante le condizioni disagiate della piazza, infatti, anche in questa zona di Napoli stanno nascendo in gran numero i bed and breakfast. «I lavori Unesco potevano essere una grande occasione - afferma il presidente del Consorzio Antiche Botteghe Tessili - Piazza Mercato Claudio Pellone - e invece sei mesi di interruzione dei lavori hanno generato un fermo insostenibile sulle attività commerciali. I nostri clienti sono svantaggiati perchè qui non si sa dove parcheggiare e per le condizioni di degrado della zona. Questa situazione - prosegue Pellone - hanno affossato lo spirito positivo di chi credeva fortemente in questi lavori per la riqualificazione dell'area di piazza Mercato».