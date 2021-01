Piazza Municipio, lavori in corso: ecco come cambia il traffico da mercoledì

Proseguono a Napoli i lavori su piazza Municipio annessi alla linea 1 della metropolitana e per completare la zona di collegamento piazza Municipio - via Acton, il Comune ha predisposto a partire da mercoledi 27 gennaio un dispositivo di traffico temporaneo autorizzato che prevede la chiusura della corsia di svolta a sinistra verso via Colombo per i veicoli provenienti dalla parte centrale di piazza Municipio e l'utilizzo dell'interviale in prossimità del teatro Mercadante per il deflusso dei veicoli provenienti da via Depretis e diretti verso via Colombo. Pertanto, al fine di evitare accodamenti in via Acton fino alla Galleria Vittoria, sono consigliati percorsi alternativi per i veicoli diretti verso via Colombo-via Marina: per i veicoli provenienti da piazza Trieste e Trento/piazza Plebiscito/piazza Municipio di consiglia di proseguire su via Medina, via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente teatro Mercadante) e proseguire su via Cristoforo Colombo; mentre per i veicoli provenienti da piazza Matteotti-via Monteoliveto si suggerisce di proseguire su via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente teatro Mercadante) e proseguire su via Cristoforo Colombo.

ll nuovo assetto della viabilità resterà in vigore fino al 1 marzo 2021. Per agevolare i cittadini, sarà installata la segnaletica indicante il percorso alternativo. Attualmente sono in corso lavori di riconfigurazione dei marciapiedi e della sede stradale riguardanti la parte bassa di piazza Municipio e il tratto di via Acton fino all'ingresso dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope. Si tratta - spiega una nota - di un fase verso la conclusione della sistemazione definitiva di piazza Municipio inserita nel più ampio progetto di riqualificazione e rigenerazione redatto dagli architetti portoghesi, Siza e Sotou De Mura, nell'ambito della stazione Municipio della linea 1 della metro.

