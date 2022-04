Piazza Municipio a Napoli, la riapertura divide i cittadini: «Servono più alberi»

Sui social si è abbattuta una tempesta di critiche sul restyling di una porzione di piazza Municipio. «Sembra la pista d’atterraggio dell’aeroporto di Capodichino» oppure «D’estate sarà una gigantesca lastra grigia di cemento per friggere i turisti», sono solo alcuni dei commenti più bonari ai post che danno notizia della riapertura della parte centrale dello spiazzo che conduce alla Stazione Marittima. In strada i pareri sono meno lapidari, più sfumati.

Addirittura, c’è chi ne elogia il nuovo assetto, dopo aver aspettato 20 anni per la chiusura del cantiere. «Per noi commercianti la riapertura della parte centrale della piazza è una buona notizia», afferma Antonio Gentile, titolare della tabaccheria all’angolo con via Medina. L’esercente lamenta, però, la mancanza di verde: «Effettivamente serviva qualche albero in più. A giugno c’è il deserto, bisogna scappare dal caldo. Ma sono da otto anni qui con la mia attività commerciale e posso dire che la piazza in questi anni è migliorata tanto».

Per qualche altro cittadino, invece, occorrerà aspettare la riapertura definitiva della piazza, con il completamento della stazione della metropolitana Linea 6 e dell’area archeologica, per dare un giudizio definitivo. «Sono contento all’80%: tutti dicono che piazza Municipio è stata liberata quando in realtà è ancora un cantiere. Attendo non solo il completamento della piazza ma anche l’installazione dei bidoni dell’immondizia che mancano in tutta la zona», è il parere di Massimiliano, residente della zona, che aggiunge: «La critica occorre farla sui tempi lunghissimi, sono anni che questa piazza vive condizioni di degrado». Simile il giudizio di Umberto, dipendente del bar Caffè Cola, che affaccia proprio sullo spicchio di piazza inaugurato ieri dalle autorità cittadine: «Attendiamo il completamento della piazza ma soprattutto speriamo nell’apertura di un’isola pedonale su questa strada». Sì, perché la strada che costeggia piazza Municipio è trafficatissima specialmente nelle ore di punta. Una situazione che danneggia pesantemente i commercianti di quel lato di piazza Municipio il quale, rispetto alla parte superiore dello slargo, quella di fronte Palazzo San Giacomo per intenderci, non gode di un marciapiede della stessa larghezza.

Tutto sommato contenta è invece la signora Patrizia, mentre scruta le nuove strutture in pietra bianca della piazza: «Mi piace la nuova piazza. Quello che contesto sono i troppi anni impiegati per la realizzazione: capisco le difficoltà dovute alla scoperta dei reperti archeologici ma vent’anni sono troppi. Inoltre, qualche pianta in più non avrebbe fatto male». Sono solo due, infatti, i filari di alberi presenti, dotati di chiome verdi piuttosto striminzite. La piazza è stata poi arredata da quella che appare come una vasca in marmo vuota dove si segnala già la presenza di cartacce buttate da incivili. Effettivamente, se ne potrà apprezzare la bellezza solo quando sarà completata la parte che da via Acton si immergerà sotto la piazza attraverso un sottopassaggio.

Una nuova disposizione urbana che non piace a tutti e che in alcuni rievoca la nostalgia per l’antico aspetto: «Una volta qui c’era una pineta con delle fontane, ora mi sembra che quest'innovazione sia decisamente povera. C’è solo cemento e poco verde. Si potevano mettere tanti alberi, quando ne vedo pochissimi. Non mi sembra un gran lavoro, dopo tanti anni si poteva fare di meglio», afferma deluso Alberico. Dissentono da questo parere soprattutto i giovani che hanno sempre e solo visto la piazza come un gigantesco cantiere: «Così è decisamente più bella. Mi sembra una valorizzazione in chiave moderna della città al fianco di un castello storico come il Maschio Angioino», è l’opinione dello studente universitario Giuseppe.