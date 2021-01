Napoli, Piazza Municipio, si allarga il cantiere. Una corsia off limits: rischio ingorghi

Prosegue il valzer di cantieri, in questo inizio anno più che travagliato per la circolazione partenopea. Mentre restano immutati, dopo il parere dei giudici, il sequestro e la chiusura del tunnel della Vittoria (con relativa congestione del traffico in via Chiatamone, Arcoleo, Morelli e Santa Lucia), Palazzo San Giacomo ha stabilito una nuova modifica alla viabilità in piazza Municipio. Dal 27 gennaio, e fino al 1 marzo, «per consentire i lavori della Metropolitana di Napoli, Tratta Dante/Garibaldi-Stazione Municipio», si legge nell'ordinanza firmata dal dirigente comunale Giuseppe D'Alessio, verrà istituito «un dispositivo di circolazione temporaneo in via Ammiraglio Ferdinando Acton», per una «sistemazione di superficie di piazza Municipio». In pratica, verranno «ampliate le aree di cantiere in via Acton».



PERCORSI ALTERNATIVI

La novità sostanziale dell'ordinanza consisterà nel «divieto di transito veicolare nella corsia di svolta a sinistra verso via Colombo - prosegue il documento - utilizzata dai veicoli provenienti dalla parte centrale di piazza Municipio (bretella di collegamento da piazza Municipio a via Cristoforo Colombo)». Nelle prossime ore, in vista della cantierizzazione, gli operai allestiranno la relativa segnaletica stradale. Si tratterà di lavori connessi al decoro urbano nei pressi della fermata di Municipio (linea 1). L'area, attualmente, è già occupata dalle operazioni ai marciapiedi e sulla sede stradale nella parte bassa di piazza Municipio e nel tratto di via Acton fino all'ingresso dell'Università Parthenope. Per completare il collegamento tra il Municipio e via Acton, dal 27, sarà ora chiusa la corsia di svolta a sinistra verso via Colombo (per i veicoli provenienti dalla parte centrale di piazza Municipio), con l'utilizzo dell'interviale nei pressi del Teatro Mercadante per il deflusso del traffico da via Depretis verso via Colombo. Per evitare code intorno alla Galleria della Vittoria off limits, il Comune consiglia percorsi alternativi per i veicoli diretti verso via Colombo/via Marina: per chi arriva da piazza Trieste e Trento/piazza Plebiscito/piazza Municipio, proseguire su via Medina, via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente teatro Mercadante) e poi su via Cristoforo Colombo. Per chi arriva invece da piazza Matteotti/via Monteoliveto, proseguire su via Guglielmo Sanfelice, piazza Bovio, via Depretis, piazza Municipio (corsia adiacente al Teatro Mercadante) e poi su via Cristoforo Colombo.



L'ASSESSORE

La circolazione è sempre più complessa e variabile, di questi tempi, nella Napoli affacciata sul mare. Se si aspettano nuove indagini per chiarire l'entità dei danni alla Galleria, la possibilità delle infiltrazioni da Monte di Dio e le cause dei dissesti al tunnel, anche in via Partenope si attende ancora il via ai lavori di ripristino del muretto, con la circolazione che soffre pericolose sovrapposizioni di pedoni, auto e ciclisti. Senza contare i cantieri in via Marina (dove si lavora per la bonifica dell'ex baraccopoli della Marinella) e in via Morelli (aperti a dicembre, al momento richiusi, ma che dovranno proseguire). In questo quadro, la nuova cantierizzazione porterà nuove modifiche a una circolazione già colpita da restrizioni. «La modifica del piano traffico che entrerà in vigore il 27 non consentirà la svolta verso via Colombo per chi proviene da piazza Municipio - spiega il neo assessore ai Trasporti di Palazzo San Giacomo Marco Gaudini - La novità deriva dalla necessità di fare un ulteriore passo in avanti per la consegna definitiva della piazza della stazione e per il decoro urbano dell'area del Municipio. Il cantiere interesserà i marciapiedi e il restyling della parte superiore della fermata. Ci saranno altri interventi. Il traffico sarà comunque deviato lungo percorsi alternativi. È un periodo complesso per la viabilità cittadina, faremo il possibile per aumentare la vigilanza della polizia municipale, così da evitare disagi agli automobilisti, e per completare opere quasi finite, che porteranno sicuramente dei benefici alla città, una volta terminata la pandemia, con il ritorno dei turisti».

