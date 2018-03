Napoli, lo scandalo di piazza Muzii: riqualificata e subito abbandonata

Sabato 24 Marzo 2018, 14:50 - Ultimo aggiornamento: 24-03-2018 14:50

Piazza Muzii abbandonata nel degrado. Fontane stracolme di rifiuti, vegetazione incolta, niente servizio di spiazzamento né raccolta differenziata. Così si presenta l’area riqualificata da pochi anni nel quartiere Arenella. Contrariamente a ciò che speravano i cittadini, la zona non viene curata dalla ditta che ha realizzato il parcheggio e i risultati si vedono tutti i giorni con sporcizia e abbandono in ogni angolo. A raccogliere le istanze dei residenti è Mimmo Palmieri, consigliere comunale e presidente della commissione Trasparenza: «Mi è stato segnalato dalle famiglie della zona, con tanto di foto scattate da loro, il degrado in cui versa piazza Muzii - spiega il consigliere - una piazza che da pochi anni è stata restituita ai residenti come luogo di incontro e svago specie per i più piccoli».«Sarà mia cura perciò nei prossimi giorni scrivere all'assessore alla Mobilità e al presidente della quinta Municipalità - aggiunge Palmieri - per sapere di chi è la responsabilità di questo abbandono, se della ditta che ha realizzato il parcheggio sotterraneo (se è ancora in essere la manutenzione a suo carico) o degli uffici comunali preposti allo spazzamento, al diserbo e alla pulizia delle fontane che sono piene di acqua appantanata e di ogni materiale. Da pochi giorni - conclude - è arrivata la primavera e una piazza come quella non può essere così lasciata al degrado e all’incuria».