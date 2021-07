Piero Ferrari, matrimonio a Capri e festa sotto la luna (con Al Bano) alla Canzone del Mare

Piero Ferrari, il Re del Cavallino Rampante della F1, la rossa più amata dagli italiani, porta avanti con orgoglio la creatura del padre Enzo, uno dei miti italiani dello scorso secolo. Sabato pomeriggio l'uomo forte di casa Ferrari s'è sposato alla Canzone del mare di Capri riuscendo a mantenere sull’evento un rigido top secret.

Le nozze celebrate con il rito civile si sono svolte insieme a un’altra coppia di un’amica d’infanzia della giovane Romina. Non a caso per il suo matrimonio Ferrari ha scelto una location straordinaria e inaccessibile: la spiaggetta privata della Canzone del Mare dove ha detto sì alla giovane moglie Romina. Dopo la breve cerimonia con lo scenario dei faraglioni è iniziata la festa di nozze, nello spazio più riservato ed esclusivo della Canzone del Mare che campeggia nella baia di Marina Piccola. Circa 80 invitati per la cerimonia di nozze delle due coppie, con eclusiva cena e buffet. Poi l’arrivo improvviso della Scialapopolo folk band, diretti con grande maestria dai leader del gruppo Costantino e Isabella della famiglia Scialapopolo. Musiche e cori della tradizione folcloristica caprese con la imperdibile tarantella del Saraceno. Un'altra sorpresa quand'è comparso sulla scena uno dei grandi leader della canzone italiana, il mitico Al Bano, che insieme a Costantino e al gruppo musicale Scialapopolo ha regalato agli sposi una straordinaria interpretazione dell’inno isolano “Luna Caprese” mentre una vera super Luna illuminava i faraglioni dando un tocco di magia alla serata.

Ma la serata di nozze di Piero e Romina, ormai signora Ferrari, non poteva terminare senza lo show canoro di Al Bano. Il cantante pugliese amato in Italia e all’estero è salito sul palchetto piazzato in un angolo suggestivo della Canzone del Mare, scelto da Ilaria Iacono (della famiglia proprietaria della struttura) che è stata la vera regista occulta della straordinaria serata di festa. Poi il cantante ha dato via al suo repertorio intonando i suoi motivi più noti attaccando con un bene augurale Felicità e continuando con Ci sarà e Nel sole, per continuare con il gruppo folcloristico con le canzoni classiche napoletane O sole mio e o Surdato Nnammurato. Una festa di nozze particolare in una notte di luna piena nella baia dei faraglioni di Marina piccola sotto il cielo illuminato da un tappeto di stelle. È stato questo il dono di nozze che Piero Ferrari, uno dei maggiori rappresentanti dell’Italian style nel mondo, ha voluto regalare alla sua giovane sposa.