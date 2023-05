Pino caduto a Posillipo, divieto di circolazione ignorato dagli automobilisti

L'aria che si respira è quella del “giorno dopo” in via Tito Lucrezio Caro, a pochi passi dal Parco Virgiliano a Posillipo.

All'indomani del crollo del pino secolare su un furgoncino regolamente parcheggiato sulle strisce blu, che solo per un caso fortunato non ha avuto tragiche conseguenze, un cartello di strada chiusa barcollante e la rete di protezione stracciata, sono i segni evidenti di una messa in sicurezza inefficace.

«La colpa è degli automobilisti indisciplinati», fanno sapere alcuni residenti.

Eppure basta incamminarsi sul marciapiedi per rendersi conto del pericolo scampato, i rami dell'albero secolare ridotto a tronchetti di legno di pino, ormai innocui, ma con i resti del grosso tronco che ancora incute timore.

«In pochi minuti abbiamo contato almeno un decina di auto che, per la propria incolumità, non potrebbero circolare. E allora ci chiediamo: che senso ha emanare ordinanze senza poi monitorarne il rispetto?» si interrogano i residenti che nel frattempo attendono una verifica accurata sui pini marittimi ancora superstiti in vista di una riapertura regolare della strada.