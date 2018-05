Secchi a terra, piove nella cappella dell'Ospedale del Mare

Lunedì 28 Maggio 2018, 20:32 - Ultimo aggiornamento: 28-05-2018 20:32

Acqua dal soffitto nella cappella dell'Ospedale del Mare, la struttura sanitaria high tech in via Enrico Russo nel cuore di Ponticelli. Sul pavimento della piccola chiesa, compaiono secchi per raccogliere l'acqua piovana all'interno di un'area impraticabile e transennata con nastri di sicurezza nella parte antistante alle panche utilizzate dai fedeli. La scena stride con il complesso strutturale ospedaliero così nuovo e tecnologico, dove l'eccellenza è da riscontrare anche nell'utilizzo di materiali di alto livello e manifattura.Dunque come spiegare la permanenza di secchi di fortuna a terra. Quanto accaduto è da circoscrivere ad un semplice episodio di infiltrazione, secondo le informazioni diffuse dal responsabile tecnico dell'Ospedale del Mare che riferisce l'avvenuto intervento della ditta costruttrice. I manutentori quindi hanno già operato per la risoluzione della problematica dovuta all'acqua piovana, dal momento che al di sopra del livello della cappella si trova la strada. I lavori di manutenzione sono stati effettuati e si sta attendendo qualche giorno per le opportune verifiche sull'adeguatezza delle opere realizzate per estinguere le infiltrazioni.