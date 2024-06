Napoli, il ricordo di Franco Della Corte e Patrizio Falcone a Piscinola

Martedì 4 giugno alle 10:30, nel Plesso «Madonna delle Grazie» dell’Istituto Comprensivo 43° «Tasso – San Gaetano», sito nel Quartiere Piscinola di Napoli in via Madonna delle Grazie, 7 si terrà una breve cerimonia per apporre, dinanzi agli alberi a loro dedicati, due targhe in memoria di Francesco Della Corte, guardia giurata morta il 16 marzo 2018 a seguito delle terribili ferite riportate in una aggressione avvenuta il 3 marzo precedente, mentre svolgeva il proprio lavoro nella Stazione di Piscinola – Scampia, e in memoria di Patrizio Falcone, giovane padre e marito, vittima innocente di reato, ucciso per futili motivi dal proprio vicino il 23 maggio 2020.