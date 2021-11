Gli Architetti a Manfredi: una task force operativa tra professioni e Comune per l'urbanistica e il Pnrr

L’ordine degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori di Napoli e provincia - presieduto da Leonardo Di Mauro - ha già raccolto l’invito, oggi grido d’allarme, del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi sulla difficile situazione operativa e funzionale della macchina comunale che rischia di non poter cogliere a pieno le opportunità offerte dal Pnrr.

Appare di grande interesse l’impegno dei privati che hanno proposto un accordo quadro nel campo delle tecnologie innovative e trova una speculare e pregressa consolidata esperienza tra pubbliche istituzioni e il mondo delle professioni al quale va attribuita l’esclusiva competenza in materia di urbanistica, architettura e paesaggio.

Come anticipato al sindaco di Napoli nell’incontro avuto presso l’ordine degli architetti in campagna elettorale, l’amministrazione comunale di Napoli può contare su una task force operativa pronta a formalizzare il proprio impegno tra sindaco di Napoli e presidente dell’ordine degli architetti, per un protocollo d’intesa operativo che rappresenti una road map per l’intera assistenza al Pnrr, dedicando una sede operativa di progettazione in prossimità di Palazzo San Giacomo che possa diventare il supporto tecnico progettuale di alta competenza a servizio della città.

Il Pnrr potrà così divenire una realtà anche per la città di Napoli nelle more di una definizione funzionale della struttura tecnica comunale.