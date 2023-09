Poggioreale, campetto comunale chiuso perché manca un custode: «scandalo inaudito»

Il quartiere Poggioreale è uno dei quartieri dove la "doppia faccia" di Napoli emerge con maggiore evidenza e con tutto il suo carico di contraddizioni. Da un lato uno dei quartieri più giovani della città e dall'altro un territorio che manca quasi del tutto di strutture sportive che possano accogliere quei giovani e dargli una alternativa alla strada. Dal Palastadera, chiuso da quasi dieci anni e trasformato, almeno in parte, in un parcheggio abusivo, alla piscina Bulgarelli, chiusa per importanti problemi strutturali che l'hanno resa inagibile.

A tenere banco, da ormai diversi mesi, non è l'ennesima triste storia di una struttura sportiva decadente e semi-abbandonata come ce ne sono tante in città. Il campetto da calcio Monfalcone è l'emblema di quanto la disorganizzazione amministrativa che caratterizza il Comune possa rischiare di provocare un danno sociale ed economico ad un intero territorio.

La struttura sportiva, infatti, circa un decennio fa è stata protagonista di importanti lavori di restyling - costo oltre 30.000 euro - finanziati dalla quarta Municipalità. Negli anni sono seguiti diversi altri piccoli interventi necessari per tenere aperta la struttura che, di volta in volta e con regolari bandi, veniva assegnata in gestione a società sportive meritevoli.

Veniva. Perché il campetto Monfalcone da diversi mesi, proprio al pari del Palastadera o della piscina Bulgarelli, ha chiuso i battenti. E stavolta i soliti crolli, le solite infiltrazioni idriche e i soliti problemi nell'ottenere i certificati antincendio - problemi che dalle parti di Scampia, nello stadio Landieri, conoscono bene - non c'entrano nulla.

Il campetto di via Monfalcone è chiuso al pubblico perchè manca un custode, un impiegato comunale che possa aprire i cancelli e chiuderli al termine delle attività sportive. Un vero e proprio scandalo, specie in un'epoca storica che vede giovani e giovanissimi sempre più "sbandati", privi di luoghi d'aggregazione e di strutture dove praticare attività sportive, due pilastri irrinunciabili per dare ai ragazzi gli strumenti necessari a stare lontani dalle tentazioni della strada.

Gli spogliatoi, a dispetto dei tanti mesi di chiusura, appaiono ancora oggi in discrete condizioni. Da rifare, invece, parte delle protezioni di sicurezza che circondano il campetto, ma si tratta di lavori da poco. Sul sito del Comune di Napoli è ancora ben visibile il bando pubblico a cui le società sportive possono accedere per chiedere in utilizzo la struttura. Bando inutile visto che, se palazzo San Giacomo non sarà in grado di trovare un custode - le prime denunce risalgono allo scorso febbraio - la struttura è destinata a restare inesorabilmente chiusa, con tutti i problemi strutturali che deriveranno dal mancato utilizzo. Un vero e proprio sperpero di risorse pubbliche.

«Per i funerali del povero Giogiò Cutolo abbiamo assistito alle solite passerelle - denuncia il presidente della commissione Patrimonio della IV Municipalità Enrico Cella - ma qui a Poggioreale continuiamo a chiederci se alle chiacchiere e ai bei discorsi seguiranno i fatti. Abbiamo un intero quartiere privo di strutture sportive comunali, in qualche caso lasciate a marcire e in qualche altro caso chiuse a causa di sciatteria istituzionale. Come facciamo - prosegue Cella - a spiegare alle mamme di Poggioreale che i loro bimbi non possono fare sport perchè il Comune di Napoli, che vanta migliaia di dipendenti, non ha un custode da destinare ad un campetto nel quale sono stati spesi migliaia di euro di fondi pubblici? Assistiamo a continui scaricabarile che non fanno onore a questa città - ha poi concluso il decano dei consiglieri del quarto parlamentino - e che sono ancora più vergognosi perchè si giocano sulla pelle dei nostri ragazzi».

Il Comune di Napoli, secondo le ultime stime disponibili, ha in organico circa 5.000 dipendenti a tempo indeterminato. Dipendenti pubblici a cui vanno ovviamente aggiunti i dipendenti a tempo determinato e quelli assunti "a tempo" per specifici progetti. Una pletora enorme, un vero e proprio esercito che dovrebbe far funzionare perfettamente la macchina comunale, offrendo servizi ai cittadini e alla città. Eppure, nonostante l'enorme mole di personale, a cui nei prossimi mesi saranno aggiunti, con i concorsi in essere e con i concorsi ancora da bandire, ulteriori "forze fresche", la carenza di servizi continua a rappresentare una costante. E, sia chiaro, la responsabilità di una città che annaspa nella disorganizzazione non è - e non poteva essere tale - dei lavoratori, quanto piuttosto di quella disorganizzazione cronica che non ha colori politici e che caratterizza da sempre il carrozzone di palazzo San Giacomo.