C'era una volta Napoli Est: il palasport fantasma di Poggioreale chiuso e abbandonato

Venerdì 3 Maggio 2019, 13:00

Lo sport non ha più una casa a Poggioreale. Il Palastadera ormai è solo un ricordo per gli oltre 500 atleti che si allenavano all’interno dell’unico palazzetto del quartiere. Da due anni a questa parte, infatti, il centro ha chiuso i battenti. All’interno tutto è rimasto come quando fu chiuso per l’ultima volta e il degrado inizia a impadronirsi sulle strutture e gli attrezzi lasciati incustoditi. I canestri, le reti da pallavolo e le porte di calcio sembrano essere stati appena utilizzate e dagli spalti si ha ancora la sensazione di sentire voci e commenti degli spettatori. Uno stadio fantasma in cui la vita sembra essersi solo momentaneamente interrotta.«Ci siamo battuti con tutte le nostre forze contro questa chiusura ma non ci siamo riusciti», commenta amaro l’ex consigliere della IV Municipalità Giovanni Gemito. «Qui si faceva sport, si tenevano eventi e si faceva istruzione - spiega - Il Palastadera era l’unico punto di interesse e di ritrovo per i giovani del quartiere, oggi costretti a giocare all’aperto e nelle piazze».Ma è tutta la struttura che comincia a diventare pericoloso: con la chiusura, infatti, le opere di manutenzione ordinaria non vengono più eseguite e l’intero palazzetto inizia a essere fatiscente. Anche le pompe per l’aspirazione dell’acqua non vengono azionate e con le piogge l’area del garage si trasforma in una grande piscina al coperto.«Il pericolo è costante - conclude Gemito - anche perché il Palastadera necessita di interventi ordinari di messa in sicurezza. Non curandolo si rischia di dover intervenire in maniera repentina e molto più dispendiosa. Sarebbe il caso che le istituzioni locali e centrali si rendessero conto del danno che stanno causando a tutto il quartiere».