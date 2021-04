Policlinico Università Federico II, ecco i nuovi parcheggi per i taxi

Nuovi posteggi taxi sono stati istituiti al Policlinico dell'Università Federico II per iniziativa del Comune di Napoli con l'Ateneo. Stamattina sono stati definiti i dettagli del piano, che va supporto - informa il Comune - del piano vaccinale, che utilizza il Policlinico come uno dei centri di somministrazione. Si tratta - ha detto l'assessore Alessandra Clemente - di «un servizio alla cittadinanza per recarsi in sicurezza al proprio punto di vaccinazione e per dare forza alla categoria del trasporto pubblico non di linea duramente colpiti economicamente dal blocco delle attività economiche e turistiche dovute dalla pandemia».

