Napoli, poliziotti in bici al Vomero per la sicurezza nelle isole pedonali

Un po' perché fa green ed è di moda, molto per muoversi agilmente là dove non è consentito usare i veicoli a motore: nelle isole pedonali del Vomero sono sbarcati i poliziotti in bicicletta. L'obiettivo è assicurare i necessari controlli di sicurezza sulle strade dello shopping, prese d'assalto tra Black Friday e primi acquisiti natalizi. Nella foto, un gruppo di agenti si dirige verso il mercatino rionale di Antignano. © RIPRODUZIONE RISERVATA