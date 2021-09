Pomigliano è “Citta del Motore”, promossa nella rete dei comuni italiani

Pomigliano è stata accolta nella rete dei 35 comuni comuni italiani che fanno parte della "Città dei Motori", l'associazione nazionale presieduta da Luigi Zironi, sindaco di Maranello, capitale nostrana dell'automobilismo con la sua "motor valley" e sede della mitica Ferrari. L'ingresso nell'associazione è stato reso noto dal sindaco della cittadina del Napoletano, Gianluca Del Mastro, che ha manifestato il suo vivo compiacimento per quanto accaduto anche in vista del progetto di realizzazione del "Museo del Motore", i cui fondi sono stati appostati in bilancio dalla Regione Campania.

L'accesso alla rete dei comuni del motore darà alla città di Pomigliano la possibilità di contare su una valida collaborazione professionale offerta dall'Associazione che punta a creare, tra le altre cose, itinerari turistici legati alla scoperta delle eccellenze industriali del territorio. Caratteristiche che Pomigliano contiene tutte visto che da decenni è sede di industrie come la Stellantis, produttrice della vettura Panda, l'auto più venduta in italia, ma in passato anche dei bolidi Alfa Romeo. Auto ma non solo. I motori a Pomigliano sono anche quelli del settore aeronautico. La città campana ospita infatti la Leonardo, dove si producono le fusoliere dei velivoli turboelica a corto raggio ATR e si progettano sistemi per tutto il settore aeronautico internazionale. Non è finita. Da queste parti c'è anche l'Avio Aero, dove si realizzano i componenti dei motori dei grandi jet commerciali.