Pompei, 3 chilometri a piedi e 40 sacchi di spazzatura: i volontari al servizio dell'ambiente

Si è conclusa con successo la prima edizione dell’Ecowalk Pompei, organizzata dal Leo Club Pompei, per risanare l'ambiente. «Abbiamo percorso 3 km riempendo di rifiuti circa 40 buste - spiegano gli organizzatori - non possiamo che ritenerci soddisfatti della partecipazione di tanti giovani, e non, ma soprattutto del tempo speso per la nostra salute e per la nostra città. Ci teniamo a ringraziare: Croce Rossa Italiana, comune di Pompei, comitato Pompei Sociale, Civitates Pompei e Forum dei Giovani».