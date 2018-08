Pompei senza vigili, Sos sicurezza: il prefetto convoca il comitato per l'ordine pubblico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 29 Agosto 2018, 11:30

POMPEI - Emergenza sicurezza nella città degli Scavi: vigili a casa in una città turistica che conta migliaia di presenze al giorno per un buco in bilancio da due milioni e mezzo di euro. Un'emergenza che preoccupa il prefetto Carmela Pagano, che ha convocato per le 12 di oggi una riunione d'urgenza del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica con tutti i vertici delle forze dell'ordine. È una corsa contro il tempo, insomma, per cercare tutte le soluzioni utili ad assicurare alla città la presenza della Polizia municipale, anche in vista delle aperture delle scuole e della Supplica della prima domenica di ottobre, che come sempre richiamerà migliaia di pellegrini.A mandare i vigili a casa (dallo scorso 8 agosto lavorano dal lunedì al sabato fino alle 14, mai la domenica e nei giorni di festa) è stato il «no» dei revisori dei conti alla voce del bilancio comunale riferita al fondo di produttività, che prevede l'accantonamento dei fondi necessari per pagare l'indennità di turnazione dei caschi bianchi. In pratica non sarebbe stato calcolato nella giusta misura «il salario accessorio riguardante alcune indennità del personale di vigilanza del municipio», quali indennità di turnazione, di reperibilità e festivi. L'errore partirebbe da lontano (prima del 2010) con la conseguenza che ora che i revisori dei conti lo hanno contestato: bisogna quindi fermarsi per l'anno in corso (stoppando la corresponsione del pagamento di indennità che non trovano più copertura) e per il passato, recuperando in qualche modo importi (si parla di 2 milioni e mezzo di euro) che sono stati erogati irregolarmente.