Ponticelli, i bambini ricordano Francesco, morto a 14 anni cadendo da un palazzo

“Kekko resterai nei nostri cuori per sempre”. La frase, costellata di cuori, è scritta su uno dei cartelloni che i bambini di viale Carlo Miranda a Ponticelli hanno realizzato per ricordare Francesco Paolillo nel giorno del suo ventiquattresimo compleanno. Il ragazzo morì a 14 anni, il 25 ottobre 2005, cadendo da un palazzo abbandonato in quella che allora si chiamava via De Meis. Sul luogo della tragedia oggi c’è un cantiere-discarica, dove restano ancora i piloni e le fondamenta di quell’edificio “killer”.Tante le battaglie della famiglia di Francesco per la bonifica e la messa in sicurezza, ma soprattutto per ricordare il sacrificio di un bambino che a tutt’oggi è stato dimenticato. «I bambini del quartiere hanno voluto rendere omaggio a mio fratello - spiega Alessandro Paolillo, 34 anni, che da quattordici anni porta avanti la battaglia per il riconoscimento del fratellino come vittima di Stato - nel giorno del suo compleanno. Per me e i miei genitori è stato emozionante vederli disegnare e scrivere frasi d’amore in memoria di Francesco, che oggi avrebbe compiuto 28 anni. Da oggi l’edicola votiva che lo ricorda sarà impreziosita dai messaggi di speranza di questi bambini». E la speranza, a distanza di 14 anni da quella morte ingiusta, viene anche dall’impegno dell’assessore ai Giovani del Comune di Napoli, Alessandra Clemente: «Per me e la mia famiglia è stata l’unica rappresentante delle istituzioni a interessarsi del caso di mio fratello - precisa Alessandro - e ad assicurarci che il suo sacrificio verrà ricordato».Dal canto suo l’assessore Clemente assicura: «Sarà fatto entro l’anno». E aggiunge: «Ho avuto l’opportunità di conoscere personalmente la storia di Francesco nell’attivismo e nel lavoro di incontro con il quartiere e di conoscere i suoi familiari. Alessandro è un punto di riferimento che ha consentito in questi anni di non far dimenticare a nessuno quello che è accaduto al fratello». Poi l’annuncio: «La deliberazione di approvazione di un ricordo è già passata positivamente, su mia proposta, grazie alla volontà del sindaco Luigi de Magistris per la commissione Toponomastica ed entro l’anno saremo nelle condizioni di dare vita ad un momento di ricordo nel quartiere, così come espresso dalla famiglia», conclude la Clemente.