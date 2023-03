Ponticelli, ecco CuciNights: 4 serate al centro Ciro Colonna tra cibo e teatro

Partirà venerdì 31 marzo “CuciNights”, quattro serate a tema teatro e cibo, che si terranno ogni ultimo venerdì del mese al centro Ciro Colonna di Ponticelli. L’iniziativa, realizzata da “ascender, ass. centro di documentazione e ricerca” e “collettivo lunazione”, è stata presentata a palazzo San Giacomo dall’assessore ai giovani e al lavoro Chiara Marciani insieme al presidente di ascender Geppino Fiorenza, alla presidente della compagnia collettivo Lunazione, Martina Di Leva e al direttore artistico della compagnia Eduardo Di Pietro.

Il primo appuntamento sarà quindi venerdì 31 marzo, alle ore 21,00, con il monologo “quando c’era lei”, il comico e nostalgico sguardo di Marco al proprio passato e ai primi passi nella recitazione, sotto l’improbabile guida della nonna. Lo spettacolo è scritto e diretto da Alberto Mele e Marco Montecatino.

«Siamo entusiasti – ha detto l’assessore ai giovani Chiara Marciani - di poter raccontare questo progetto che si svolgerà in un luogo a cui teniamo molto perché rientra nel più ampio discorso dei quartieri dell’innovazione che hanno l’obiettivo di valorizzare luoghi e creare opportunità». Geppino Fiorenza ha poi dichiarato: «Voglio ringraziare il comune di Napoli ed in particolare l’assessore Marciani perché è grazie ad un bando dei quartieri dell’innovazione che abbiamo potuto far nascere a Ponticelli una cucina “sociale” che già ha dato lavoro e ne darà ancora di più in futuro a molte donne del quartiere».