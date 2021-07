Ponticelli, donati 240 kg di cibo per cani e gatti al rifugio di Melina

240 chili di alimenti per cani e gatti sono stati donati al rifugio La Felice di Ponticelli, nella periferia orientale di Napoli, che attualmente ospita oltre duecento esemplari. La raccolta è stata organizzata dal centro commerciale Neapolis di via Argine, uno dei cinquanta centri di Nhood. In particolare, i cittadini hanno donato scatolette di umido e sacchi di crocchette che saranno distribuiti agli amici a quattro zampe della zona.

...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati