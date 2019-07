Ponticelli, l'ex alveo trasformato in discarica e abbandonato da anni

Martedì 30 Luglio 2019, 12:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un canale zeppo di sterpaglie e rifiuti è l’ennesimo segno di degrado e abbandono nel quartiere Ponticelli, nella periferia orientale della città. Quello che fu l’alveo Censi Pironti - un percorso di acque reflue poi coperto più di quindici anni fa - da ormai troppo tempo è diventato un fossato maleodorante e dal quale escono insetti e ratti.Il fossato, di circa quattro metri di larghezza e oltre trecento di lunghezza, non viene ripulito da diversi anni: così l’erba si è trasformata in fittissimi rovi che invadono anche le abitazioni a ridosso. Da un lato ci sono le villette di via Lago Fusaro e di via Lago Patria; dall’altro i fatiscenti alloggi del rione De Gasperi, complesso di edilizia residenziale pubblica per il quale è previsto un sistematico progetto di riqualificazione che include l’abbattimento di molte palazzine costruite col Piano Marshall dopo la seconda guerra mondiale.In tanti anni di mancata pulizia nel canale l’erba è cresciuta a dismisura. La mano degli incivili ha fatto il resto: sotto i rovi ci sono quintali di rifiuti sversati illecitamente. I residenti di via Lago Fusaro raccontano di aver visto qualsiasi tipo di materiale sul fondo dell’ex alveo, come residui di lavori edili e vecchi elettrodomestici lanciati dalle palazzine di fronte. Insomma una vera e propria discarica a cielo aperto. La “monnezza”, però, è nascosta, coperta dalle erbacce.Due anni fa i cittadini hanno scritto alla VI municipalità e all'Asl Napoli 1 sottolineando che la situazione igienico-sanitaria stava diventando sempre più preoccupante e pericolosa a causa dell’invasione di zanzare, blatte, topi e insetti vari e per la crescita dei rovi verso le proprie case. Dopo il nulla di fatto e a distanza di mesi i residenti hanno chiesto aiuto all’associazione “Uniti per vincere” di Ponticelli che a sua volta ha sollecitato gli organi preposti a intervenire. Ieri alcuni tecnici comunali, accompagnati dal consigliere del Comune di Napoli Francesco Vernetti, hanno effettuato un sopralluogo potendo constatare la grave situazione di degrado. Il presidente della commissione comunale “Qualità della Vita” ha provveduto immediatamente a segnalare la circostanza al consorzio di bonifica delle paludi di Napoli e Volla chiedendo di «provvedere ad horas a un idoneo intervento di bonifica e pulizia dell’alveo Pironti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità».Dal servizio tecnico del consorzio specificano che sono in corso le verifiche per capire di chi è la precisa competenza nella pulizia del fossato: visto che l’alveo è stato ricoperto la manutenzione ordinaria dello spazio non dovrebbe più rientrare tra i compiti del consorzio.Al di là della competenza restano preoccupanti le condizioni di pesante degrado con cui convivono centinaia di persone di Ponticelli. C’è chi sottolinea, in particolare, l’assoluta pericolosità di incendi come è capitato solo alcune settimane fa. Oltre alle abitazioni a ridosso del fossato ridotto a discarica insistono anche la linea della Vesuviana (per i treni in direzione Sarno) e due scuole. Da tanti anni nessuno provvede a interventi di pulizia e la situazione precipita giorno dopo giorno anche a causa del caldo incessante.