Lo stadio comunale ‘Giorgio Ascarelli’ di Ponticelli, nella zona orientale di Napoli, resta chiuso in attesa di nuove misure relative all’emergenza coronavirus. Svuotato da atleti e allenatori, resta un solo dipendente del Comune di Napoli a custodia della struttura in via Argine, proprio accanto all'ospedale.

L'impianto sportivo è stato riqualificato con i fondi delle Universiadi ma non è mai stato utilizzato per gli allenamenti della kermesse internazionale. Gli interventi, infatti, sono stati completati solo alla fine del 2019 mentre le competizioni si sono svolte l'estate precedente. Completamente rifatto l'impianto di illuminazione con torri-faro a led e interrati i tubi del gas. I locali dei bagni e degli spogliatoi sono stati riqualificati ed è stata installata una tribuna ospiti di duecento posti oltre quella già presente da ottocento.

Attività sportive “congelate” e manutenzione ordinaria al palo. I diversi ingressi risultano circondati da rifiuti vari e fogliame. Da molti giorni il parcheggio a servizio della struttura è completamente allagato dalla pioggia e i due cancelli di questo spazio risultano sempre aperti così che l'area è accessibile a chiunque come già capitato in passato. Inoltre, ci sono rifiuti sia all'interno che a ridosso dell’area per veicoli: carcasse di motorini, cartacce, materiali vari ed erba fittissima.

La targa che ricorda l'intitolazione dello stadio comunale di Ponticelli a Giorgio Ascarelli - mecenate dello sport, il “padre” del Napoli Calcio - è coperta con il nastro carta. Lo facciamo notare al custode della struttura pubblica che resta incredulo: dopo aver verificato spiega che probabilmente è stata ricoperta durante la decorazione della parete esterna sulla quale, da qualche mese, sono comparse scritte varie dei tifosi. Oltre gli atleti, dunque, ad attendere sono anche pulizia e decoro.

