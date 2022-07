Porta Est, De Luca accelera sul progetto: via libera del Comune di Napoli

Meglio partire dalla fine di una giornata densa di avvenimenti: il Comune entro la fine del mese darà il via libera al progetto del governatore Vincenzo De Luca per costruire la cittadella della Regione nell'area est, specificamente tra il corso Lucci, via Ferraris fino ad arrivare ai confini di Gianturco. Un investimento da oltre un miliardo con fondi dell'ente di Santa Lucia, della Ue e del Pnrr.

Naturalmente è un progetto di risistemazione complessiva di un'area di grande pregio e al centro di grossi investimenti internazionali, ma soprattutto libererà piazza Garibaldi dal parcheggio dei bus da un lato, e dall'altro, visto che si lavorerà nel sottosuolo, chi viene dai comuni della provincia o esce dall'autostrada per arrivare in centro utilizzerà un sottopasso.

In questo modo la ressa di persone e di auto ferme all'esterno della Stazione verrà completamente superata. Questo in estrema sintesi il progetto al centro del quale è prevista una torre - modello Pirellone di Milano - dove verranno concentrati tutti gli uffici della Regione. Si diceva del via libera del Comune perché gli attori in campo sono almeno tre perché oltre a Regione e Comune ci sono le Fs proprietarie di gran parte dei suoli dove ci saranno le nuove volumetrie che prenderanno il posto delle vecchie, non è previsto - infatti - nuovo consumo di suolo. Non un caso che De Luca abbia rilanciato il progetto al battesimo del nuovo parcheggio delle Fs al corso Meridionale - 360 nuovi posti auto con i primi 15 minuti di parcheggio gratis - con al suo fianco il sindaco Gaetano Manfredi e l'amministratore delegato delle Fs Luigi Ferraris.

«Stiamo attuando - racconta De Luca - una rivoluzione nel campo del trasporto pubblico e questo è un tassello di questa grande rivoluzione che riguarderà tutta piazza Garibaldi». L'allusione è al nuovo parcheggio. Poi il presidente della Regione entra nel merito: «Previsto l'interramento del fascio binari dell'Eav a Porta Nolana e via Galileo Ferraris, la realizzazione nell'ambito dell'area ferroviaria della nuova sede della Regione Campania per concentrare in un unico edificio i nostri uffici e filtrare prima di entrare in città tutta la mobilità regionale e dunque facciamo un'operazione anche dal punto di vista ambientale molto significativa. Per il resto ovviamente siamo impegnati nel programma di modifica, di miglioramento di tutta la rete di trasporti pubblici».

Fino a qui il De Luca pensiero. Il sì del Comune arriva - tuttavia - solo ieri dopo oltre 100 giorni dall'apertura della conferenza dei servizi dell'ente di Santa Lucia sul progetto. E lì al corso Meridionale l'affondo di De Luca su Manfredi - dove ha chiesto al sindaco di accelerare - è sembrato andare a vuoto. In realtà Manfredi stava solo riorganizzando le idee perché poi è arrivato il semaforo verde.





Tocca a Laura Lieto - assessore all'Urbanistica del Comune - spiegare come stanno le cose. «Il Comune entro fine mese - racconta - darà il suo via libera al progetto in conferenza dei servizi. Si tratta di un'opera che riqualificherà un pezzo di città. Una trasformazione urbana dove i suoli sono in buona parte di proprietà delle Fs e di Eav e di Autostrade. L'Accordo di programma si farà invece più avanti». La lieto spiega ancora: «Quell'area sarà un nodo intermodale, la Porta est della città. Avremo la stazione dei bus sotto il suolo grazie a una bretella che partirà dall'uscita delle autostrade. Ci saranno gli uffici della Regione, la nuova stazione della Circumvesuviana. Il sindaco ha aderito a questa ipotesi di riqualificazione a una porta orientale dove ci saranno anche quote di verde, ci sarà un parco. Non solo gli uffici della Regione». Ci sarà da abbattere e spianare le volumetrie esistenti per costruirne di nuove ma il tema che a Palazzo San Giacomo tiene banco è anche un altro. La Regione ha i suoi uffici al Centro direzionale con ben 4 edifici, svuotare quel sito significherebbe certificarne la morte. Ma l'assessora prende posizione al riguardo: «Da settembre - conclude la Lieto - ci sarà un grande piano di rilancio del Centro direzionale, apriremo dei tavoli si tratta di mettere mano a una vera e propria rifunzionalizzazione. Oggi abbiamo solo terziario, bisogna allargare e dare una nuova vocazione al Centro direzionale». Un tema che lo stesso sindaco già in campagna elettorale ha tenuto molto alto nella sua agenda.