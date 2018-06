Portieri dell'anno 2018, Napoli fa la parte del leone

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 7 Giugno 2018, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 07-06-2018 10:30

Napoli città virtuosa per la categoria dei portieri di condominio. Sette in tutto (su un totale di 25 premiati in Italia) quelli napoletani che hanno ricevuto quest'anno da Ebinprof-Ente Bilaterale Nazionale del comparto proprietari di fabbricati l'attestato di merito per l'impegno e la dedizione lavorativa. E così se fino a qualche anno fa Federalberghi Napoli premiava il miglior vigile e il miglior tassista proprio per evidenziare le doti di cortesia verso i turisti, dal 2009 sono anche i portieri di condominio (quest'anno molti napoletani) che ricevono riconoscimenti per le buone azioni quotidiane e il loro impegno.Il «Portiere dell'anno 2018» è il premio dell'Ebinprof (organismo paritetico costituito da Confedilizia, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, UilTucs). Ha bussato alle porte, anzi ai portierati, anche di sette palazzi partenopei. A ricevere l'attestato 2018 nel corso della cerimonia a Roma sono stati, tra gli altri in tutta Italia, i portieri napoletani Umberto Alterio, Pasquale Bombarda, Salvatore Bruno, Luigi Castellano, Domenico Frassine, Rosario Tripodi e Mauro Zenna.La segnalazione arriva da amministratori di condominio, proprietari di fabbricati o condomini nei confronti di lavoratori che si siano distinti per altruismo, assistenza, solidarietà. E quest'anno Napoli si è particolarmente distinta. Tante le note di merito e le segnalazioni che sono arrivate nei mesi scorsi negli uffici preposti a Roma. Una su tutte, quella dell'amministratore del condominio in Largo delle Mimose 1, Parino Sassano. «Personalmente - spiega - ho inviato all'ente una lettera di referenze per il portiere Rosario Tripodi che è risultato poi tra i premiati, nella nota ho sottolineato come abbia sventato furti e truffe agli anziani, domato un principio di incendio, effettuato piccoli e grandi atti di solidarietà in venti anni di servizio, oltre ovviamente a svolgere con professionalità le mansioni di custode».