Porto di Napoli tappa fissa per Msc Crociere con due navi e 59 scali: ecco il programma della campagna estiva

Due navi e 59 scali: il porto di Napoli ancora una volta protagonista nella campagna estiva di Msc Crociere. La compagnia dell’armatore Gianluigi Aponte ha anche annunciato che per l’estate 2022 avrà operative tutte le 19 navi della flotta dopo i fermi dovuti alla pandemia.

A Napoli faranno scali settimanali la Msc Seaview e la Msc Opera con itinerari che toccheranno tutti i porti più attrattivi del Mediterraneo Occidentale.

APPROFONDIMENTI LE INFRASTRUTTURE Porto di Napoli, il restyling del molo completato dopo 80 anni LA FINANZA «Msc con Ita migliorerà i viaggi di persone e... I TRASPORTI Ita Airways, Delta Airlines contro Msc-Lufthansa e la richiesta di...

La compagnia ha anche precisato che in Italia saranno ben 15 i porti di imbarco in 9 regioni differenti. L’offerta completa vede impegnate le 19 navi della flotta in 110 itinerari differenti per 450 crociere di diversa durata, con crociere che vanno da 2 fino a 21 notti.

Un impegno rilevante che sarà reso possibile grazie alle misure di sicurezza sanitaria messe a punto proprio da Msc e che ha consentito alla Msc Grandiisa di riprendere il mare per prima nell’agosto del 2020. Ed è proprio grazie al protocollo che Msc Crociere, dopo il fermo per la pandemia, ha già portato in vacanza fino ad oggi più di 1 milione di ospiti a bordo delle proprie navi.

LEGGI ANCHE Expo, Campania a Dubai: «Arte e cibo, sfida vinta»

«E anche oggi - ha precisato Leonardo Massa, direttore Italia della compagnia - Msc Crociere, con 13 navi già rientrate in servizio e pronte a ripartire, è la compagnia con il più elevato numero di unità che hanno ripreso ad offrire crociere. Entro l’estate l’intera flotta di 19 navi sarà operativa, il numero più alto in assoluto nella storia della Compagnia. Di conseguenza saremo in grado di offrire un numero più vasto di itinerari in tutti i mercati in cui operiamo, iniziando dal Mediterraneo che per tutta l’estate vedrà ben 11 navi solcare i suoi mari alle quali nel finale della stagione se ne aggiungeranno altre 4. L’Italia sarà quindi protagonista, grazie a ben 15 porti di imbarco in 9 regioni differenti, offrendo la possibilità a ogni ospite di scegliere l’itinerario più vicino a casa».

Ma vediamo il dettaglio e cominciamo col dire che la novità più importante riguarda la presenza di Msc Bellissima negli Emirati Arabi dal 3 aprile al 25 giugno che, visto il successo delle crociere durante l’ultima stagione invernale a bordo di Msc Virtuosa, è stata inserita per consentire di far fronte all’importante domanda da parte dei crocieristi italiani.

Ma il protagonista dell’estate sarà, come sempre, il Mar Mediterraneo, grazie alla presenza di 6 navi che offriranno itinerari sul versante occidentale e altre 5 sul versante orientale.

In Nord Europa, invece, ci saranno ben 5 navi impegnate in piu di 40 itinerari diversi.

E poi i Caraibi con 2 navi: l'ammiraglia della Compagnia, Msc Seashore salperà per tutta l’estate da Port Miami per crociere di 7 notti, mentre Msc Divina offrirà crociere di 3-4 e 7 notti da Port Canaveral (Orlando). Entrambe le navi faranno sempre tappa a Ocean Cay Msc Marine Reserve alle Bahamas.

Ecco il dettaglio delle singole navi nel Mediterraneo.

Msc Meraviglia offrirà per tutta l’estate crociere in partenza da a scelta Genova, La Spezia o Civitavecchia, con tappe a Palma di Maiorca, Barcellona e Cannes.

Msc Opera farà base a Genova e visiterà Palermo, altre destinazioni includono scali a Marsiglia, Barcellona, La Goulette e Napoli.

Msc Splendida offrirà crociere da Genova a Marsiglia, una delle destinazioni più ambite della Sicilia, Siracusa, Taranto e Civitavecchia.

Msc Seaview offrirà ancora la parte migliore del Mediterraneo occidentale, da Genova, visiterà i porti storici di Napoli e Messina, La Valletta. Barcellona e Marsiglia.

Msc Seaside: in partenza da Genova, offrirà itinerari a Civitavecchia e, Palermo e Ibiza e Valencia e Marsiglia.

Msc Orchestra: avrà il suo homeport a Genova e farà scalo a Olbia, Marsiglia/Provenza, Malaga, Cadice/Siviglia, Alicante/Costa Blanca e Mahon/Menorca, Lisbona.

A queste navi, nel finale della stagione estiva si aggiungeranno nel Mediterraneo occidentale anche Msc Grandiosa, Msc Magnifica, Msc Poesia e Msc Preziosa che si sposteranno dal Nord Europa per offrire itinerari inediti tra minicrociere, crociere settimanali e di 10 o 11 notti.

Msc Fantasia avrà Trieste come homeport, offrirà scali ad Ancona, Kotor (Montenegro), Bari, Corfù e Dubrovnik (Croazia), oltre a Spalato (Croazia).

Msc Musica partirà da Monfalcone, Bari , i luoghi perfetti per il tramonto di Santorini e Heraklion (Grecia).

Msc Sinfonia e Msc Armonia faranno entrambe homeport a Marghera per Venezia. Altri porti interessanti sull'itinerario di Msc Sinfonia includono Kotor (Montenegro), le famose isole greche di Mykonos e Santorini e Bari mentre Msc Armonia, tra gli altri, farà scalo a Brindisi.

Msc Lirica in partenza dal Pireo (Grecia), con scali a Kusadasi (Turchia), Haifa (Israele), le isole di Limassol (Cipro), più Rodi e Santorini (Grecia). La nave, con l’avvicinarsi della stagione autunnale, sarà infine impegnata per crociere di 11 notti in partenza da a Genova, Civitavecchia o Messina, alla volta di Rodi (Grecia), Limassol (Cipro), Haifa (Israele) ed Heraklion (Creta).